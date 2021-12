PlusLiga: Kosmiczny tie-break w Zawierciu! Hala eksplodowała z euforii!

Zawiercianie bardzo dobrze spisują się w tym sezonie, ale do konfrontacji z PGE Skrą przystępowali po dwóch porażkach z rzędu. Trzeba jednak podkreślić, że przeciwnicy byli z najwyższej półki - odpowiednio Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle oraz Projekt Warszawa. W niedzielę "Jurajskich Rycerzy" czekała kolejna batalia z krajowym potentatem - PGE Skrą, która notowała serię trzech wygranych z rzędu.

Mecz dostarczył niesamowitych, ale co warto zaznaczyć - skrajnych emocji. Dowodem na to wyniki poszczególnych partii. I tak oto premierową odsłonę wygrali gospodarze 25:21, aby drugiego seta przegrać do... 10. Gdy wydawało się, że Skra wrzuciła wyższy bieg - nieosiągalny dla adwersarzy, ci wrócili do świetnej gry i pewnie zwyciężyli trzeciego seta.

Najbardziej wyrównane były dwie ostatnie partie. Skra doprowadziła do tie-breaka po emocjonującej końcówce czwartej odsłony. W niej podopieczni Slobadana Kovaca przegrywali już 18:21, ale wyszli z opresji.

Tie-break to już prawdziwa uczta dla kibiców! Już samy wynik 26:24 dla Warty sugeruje, że emocji było co nie miara. Ktoś mógłby pomyśleć, że zmieniony został regulamin rozgrywek, który przewiduje rozegranie piątego seta nie do 15, lecz do 25. Tak jednak nie było, a sami zawodnicy po prostu nie zamierzali dawać za wygraną i długo, bardzo długo grali cios za cios. PGE Skra miała kilka piłek meczowych, ale przy stanie 24:23 przegrała trzy kolejne akcje i musiała pogodzić się z porażką po niesamowitym thrillerze!

Aluron CMC Warta Zawiercie - PGE Skra Bełchatów 3:2 (25:21,10:15,25:18,23:25,26:24)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Facundo Conte, Dawid Konarski, Uros Kovacevic, Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Miłosz Zniszczoł - Michał Żurek (libero) - Maximiliano Cavanna, Dominik Depowski, Wiktor Rajsner

PGE Skra Bełchatów: Aleksandar Atanasijevic, Mateusz Bieniek, Milad Ebadipour, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Robert Taht - Kacper Piechocki (libero) - Mikołaj Sawicki, Damian Schulz

Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport