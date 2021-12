Podczas ostatniej w tym roku gali UFC swoją czwartą walkę w największej organizacji MMA na świecie stoczy Mateusz Gamrot (19-1-1NC, 6 KO, 5 SUB). W drugim pojedynku karty głównej UFC Vegas 45 "Gamer" skrzyżuje rękawice z Diego Ferreirą (17-4, 3 KO, 7 SUB). Walką wieczoru gali będzie starcie w wadze ciężkiej pomiędzy Derrickiem Lewisem (25-8-1NC, 20 KO, 1 SUB) a Chrisem Daukausem (12-3, 11 KO). Transmisja gali UFC Vegas 45: Gamrot - Ferreira w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Przygodę z największą organizacją MMA na świecie zawodnik z Kudowy Zdroju rozpoczął od niejednogłośnej porażki z Guramem Kutateladze. Na zwycięską ścieżkę Gamrot wrócił w kwietniu tego roku nokautując Scotta Holzmanna. Następnie w lipcu w niewiele ponad minutę poddał Jeremy'ego Stephensa. W kolejnym starciu "Gamerowi" przyjdzie zmierzyć się z Diego Ferreirą, a zatem 11. zawodnikiem rankingu kategorii lekkiej. To pokazuje, że akcje Polaka w UFC stoją bardzo wysoko.

ZOBACZ TAKŻE: UFC: Polski zawodnik przyłapany na stosowaniu niedozwolonych substancji

Warto wspomnieć, że do swojej walki Gamrot po raz kolejny przygotowywał się w American Top Team. W jednym z najlepszych klubów na świecie miał okazję trenować m.in. z takimi zawodnikami jak Dustin Poirier czy Jorge Masvidal.

Pojedynek z Ferreirą będzie największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze Polaka. Brazylijczyk walczy w UFC od 2014 roku i jeżeli przytrafiały mu się porażki, to tylko z zawodnikami ze ścisłej czołówki. Ewentualna wygrana powinna zapewnić Gamrotowi awans do czołowej piętnastki dywizji lekkiej.

W main evencie dojdzie do starcia dwóch mocno bijących zawodników kategorii ciężkiej. Derrick Lewis skrzyżuje rękawice z Chrisem Daukausem. Obaj łącznie mają na koncie aż 31 nokautów. Ciekawie zapowiada się również co-main event, w którym zmierzą się Stephen Thompson (16-5-1, 7 KO, 1 SUB) i Belal Muhammad (19-3-1NC, 4 KO, 1 SUB).

Transmisja karty głównej gali UFC Vegas 45 z walką Mateusz Gamrot - Diego Ferreira w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna (01:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

120.2 kg.: Derrick Lewis (25-8-1NC, 20 KO, 1 SUB) vs. Chris Daukaus (12-3, 11 KO)

77.1 kg.: Stephen Thompson (16-5-1, 7 KO, 1 SUB) vs. Belal Muhammad (19-3-1NC, 4 KO, 1 SUB)

52.2 kg.: Amanda Lemos (10-1-1, 7 KO, 2 SUB) vs. Angela Hill (13-10, 5 KO)

61.2 kg.: Raphael Assunção (27-8, 4 KO, 10 SUB) vs. Ricky Simón (18-3, 5 KO, 3 SUB)

70.3 kg.: Diego Ferreira (17-4, 3 KO, 7 SUB) vs. Mateusz Gamrot (19-1-1NC, 6 KO, 5 SUB) – (około 01:30)

65.8 kg.: Darren Elkins (26-9, 9 KO, 5 SUB) vs. Cub Swanson (27-12, 12 KO, 4 SUB)

Karta wstępna (22:00):



83.9 kg.: Gerald Meerschaert (33-14, 6 KO, 25 SUB) vs. Dustin Stoltzfus (13-3, 2 KO, 5 SUB)

61.2 kg.: Raoni Barcelos (16-2, 8 KO, 2 SUB) vs. Victor Henry (21-5, 6 KO, 8 SUB)

120.2 kg.: Justin Tafa (4-3, 4 KO) vs. Harry Hunsucker (7-4, 3 KO, 4 SUB)

56.7 kg.: Sijara Eubanks (7-6, 3 KO) vs. Melissa Gatto (7-0-2, 1 KO, 4 SUB)

65.8 kg.: Charles Jourdain (11-4-1, 8 KO, 3 SUB) vs. Andre Ewell (17-8, 7 KO, 4 SUB)

61.2 kg.: Raquel Pennington (12-8, 1 KO, 3 SUB) vs. Macy Chiasson (7-1, 2 KO, 2 SUB)

120.2 kg.: Don’Tale Mayes (8-4, 4 KO, 1 SUB) vs. Josh Parisian (14-4, 10 KO, 2 SUB)

70.3 kg.: Matt Sayles (8-3, 6 KO, 1 SUB) vs. Jordan Leavitt (8-1, 1 KO, 5 SUB)

mtu, Polsat Sport