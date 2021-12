Legia Warszawa w ostatnim meczu PKO BP Ekstraklasy odniosła kolejną bolesną porażkę. "Wojskowi" tym razem przegrali 0:1 z Wisłą Płock. Po tym meczu klub ze stolicy musiał się zmierzyć z licznymi konsekwencjami. Legia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dwunastoma punktami na koncie. Ze stanowiska trenera zrezygnował również Marek Gołębiewski, którego do końca sezonu ma zastąpić Aleksandar Vuković. Jeśli wszystkiego było mało, to szalę goryczy na pewno przelało skandaliczne zachowanie kiboli, którzy po meczu napadli na autokar piłkarzy jadących do centrum treningowego. Ciężko jest sobie wyobrazić jak zawodnicy mają skupić się na kolejnym spotkaniu. Jednak będą musieli to zrobić, ponieważ czeka ich zaległe starcie z Zagłębiem.

Zagłębie Lubin w poprzedniej kolejce PKO BP Ekstraklasy przełamało w końcu złą serię i wygrało z Wisłą Kraków 2:1 po sześciu kolejnych spotkaniach bez zwycięstwa. Co gorsza piłkarze z Lublina przegrali pięć z sześciu starć, w których nie byli w stanie pokonać rywali. Dzięki ostatniemu triumfowi zawodnicy Zagłębia mogą pojechać na mecz do Warszawy w nieco lepszych humorach. Drużyna prowadzona przez Dariusza Żurawia zajmuje trzynaste miejsce w tabeli z 20. punktami na koncie.



Ostatnie starcie pomiędzy tymi drużynami zakończyło się wysokim zwycięstwem "Legionistów" 4:0. Trudno uwierzyć, aby zespół z Warszawy w obecnej formie był w stanie powtórzyć ten wynik w nadchodzącym spotkaniu. Legia przegrała dziewięć z ostatnich dziesięciu meczów w PKO BP Ekstraklasie i potrzebuje punktów jak tlenu. Z drugiej strony Zagłębie będzie chciało utrzymać bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. Która z tych drużyn wyjdzie z tej rywalizacji zwycięsko?

Relacja i wynik na żywo z meczu Legia Warszawa - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:30.

MP, Polsat Sport