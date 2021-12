Łukasz Sudolski (8-1, 5 KO, 1 SUB) zmierzy się z Mindaugasem Gerve (7-2, 3 KO, 2 SUB) w walce wieczoru Babilon MMA 27. Gala odbędzie się 28 stycznia w Skierniewicach. Dla 28-latka będzie to powrót do polskiej organizacji po nieudanym występie w Dana White's Contender Series.