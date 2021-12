FRENZY zajmie się organizacją VRL East: Surge, ligi regionalnej VALORANT dla regionu Polski i Wschodniej Europy

Dom produkcyjny FRENZY wygrał przetarg na organizację międzynarodowych rozgrywek VALORANT Regional League dla regionu Polski i Wschodniej Europy. Firma we współpracy z Riot Games przygotuje przestrzeń do rywalizacji dla zespołów z 20 państw. Kwalifikacje wystartują 24 stycznia.

FRENZY zorganizuje i wyprodukuje pierwszą edycję rozgrywek VALORANT Regional League dla regionu Polski i Wschodniej Europy. Firma we współpracy z Riot Games weźmie więc aktywny udział w tworzeniu nowego ekosystemu esportowego VALORANT. VRL East: Surge - bo tak nazywają się zmagania - to część szerszego planu skierowanego do drużyn i zawodników marzących o awansie na najwyższy poziom światowy.

FRENZY wygrało przetarg, zostając jednym z ośmiu operatorów VRL w Europie. Dom produkcyjny zaopiekuje się zmaganiami dla regionu Polski i Europy Wschodniej. W rozgrywkach uczestniczyć będą zespoły i gracze z 20 państw: Polski, Czech, Słowacji, Estonii, Łotwy, Litwy, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Kosowa, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii, Chorwacji, Węgier, Mołdawii, Rumunii, Grecji, Cypru i Izraela. Społeczność kibiców zebranych wokół zmagań określono “the Mavericks”. Motto wydarzenia “Different but United” podkreślać ma indywidualny i wyjątkowy charakter każdego kraju zaproszonego do rywalizacji.

Zadaniem FRENZY jest organizacja rozgrywek od strony administracyjnej i operacyjnej, produkcja sygnału z transmisji, obsługa kanałów społecznościowych w języku polskim i angielskim, a także pozyskanie i współpraca z partnerami komercyjnymi i sponsorami. Na potrzeby projektu w Warszawie powstanie nowe studio dedykowane produkcji zmagań w VALORANT. Polski komentarz rozgrywek zapewni zespół FRENZY. Relacje w językach greckim, czeskim, węgierskim i rumuńskim zrealizują z kolei wybrani przez firmę partnerzy regionalni.

Pula nagród oprócz sum pieniężnych gwarantować będzie udział w rozgrywkach wyższej klasy. Na zwycięzcę pierwszego sezonu w roku czekać będzie zaproszenie do turnieju promocyjnego VALORANT Champions Tour - esportowego odpowiednika Ligi Mistrzów. W drugim splicie triumfator VRL East: Surge wywalczy udział w finale VRL EMEA, w którym spotkają się najlepsze drużyny ze wszystkich ośmiu lig regionalnych.

Cykl VRL East: Surge rozpocznie się sześcioma turniejami kwalifikacyjnymi, które odbędą się od 24 do 30 stycznia. Polska, Rumunia, Czechy, Węgry i Grecja otrzymają dedykowane rozgrywki kwalifikacyjne dające pewność awansu zespołom z krajów strategicznych. W osobnych eliminacjach, o pozostałe trzy miejsca na liście uczestników powalczą drużyny ze wszystkich 20 państw zrzeszonych w lidze. Łącznie w sezonie zasadniczym, który wystartuje 16 lutego i potrwa do 10 marca, zobaczymy osiem formacji.

Harmonogram kwalifikacji:



6 turniejów kwalifikacyjnych od 24 do 30 stycznia

Harmonogram sezonu zasadniczego:



Tydzień 1: Dzień 1: 16 Luty (Środa), Dzień 2: 17 Luty (Czwartek),

Tydzień 2: Dzień 1: 23 Luty (Środa), Dzień 2: 24 Luty (Czwartek),

Tydzień 3: Dzień 1: 2 Marca (Środa), Dzień 2: 3 Marca (Czwartek),

Tydzień 4: Dzień 1: 9 Marca (Środa), Dzień 2: 10 Marca (Czwartek)

Harmonogram play-offów:



Runda #1: 2x BO3 - 16 Marca (Środa)

Runda #2: 2x BO3 - 17 Marca (Czwartek)

Finał drabinki przegranych: 1x BO3 - 19 Marca (Piątek)

Wielki finał: 1x BO5 - 20 Marca (Sobota)

- Jestem bardzo dumny, a jednocześnie niesamowicie podekscytowany, że wreszcie możemy ogłosić współpracę z Riot Games przy tworzeniu nowego ekosystemu esportowego wokół VALORANT. Jako jeden z ośmiu strategicznych partnerów regionalnych dokonamy wszelkich starań, aby dynamicznie rozwijana scena w 2022 roku wzbiła się na nieznany dotąd poziom. Jednocześnie cieszymy się, że operacyjnie odpowiemy nie tylko za rozgrywki w Polsce, ale również w 19 innych krajach z Europy Wschodniej. To wyzwanie, które napędza nas do ciągłego rozwoju. Do przetargu, a następnie organizacji całego przedsięwzięcia przygotowywaliśmy się od dawna. I dziś nie boimy się powiedzieć, że VRL East: Surge jest jednym z najważniejszych punktów strategii FRENZY na najbliższe lata - mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy współpracować z FRENZY przy projekcie VRL. Mamy pewność, że ta współpraca pomoże zbudować silną scenę esportową VALORANT w Europie Wschodniej - powiedział Grzegorz Szabla, Riot Games Senior Brand Manager EE.

FRENZY to dom produkcyjny odpowiadający za powstanie i prowadzenie telewizyjnego kanału Polsat Games. Firma produkuje wydarzenia związane z esportem i gamingiem, realizuje transmisje z rozgrywek, a także tworzy treści oraz opracowuje i wdraża kampanie reklamowe. Obsługuje również profesjonalny, zautomatyzowany sprzęt telewizyjny umożliwiający tworzenie programów reality show z każdego zakątka globu. Współzałożycielem FRENZY jest Piotr Żak, członek Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A., jednej z największych platform cyfrowych w Europie i największej w Europie Środkowo-Wschodniej.

