Dzień przed rozpoczęciem zmagań w mistrzostwach Europy w szachach błyskawicznych w katowickim Spodku odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w szachach. To olbrzymia impreza, dość powiedzieć, że w 2016 roku na starcie stanęło 1506 zawodników, co powoduje, że do dziś jest to największy turniej w historii polskich szachów. Tym razem, z powodu ograniczeń związanych z pandemią, w Spodku zagrało ponad sześćset młodych zawodniczek i zawodników.

Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych i mistrzostwa Europy w szachach szybkich odbędą się w najbliższy weekend w katowickim Spodku. Na liście zgłoszeń do piątkowych mistrzostw w szachach błyskawicznych jest 532 zawodników reprezentujących 21 krajów. Z kolei w sobotę i niedzielę, gdy odbędą się mistrzostwa w szachach szybkich, w Spodku pojawi się 578 szachistów z 22 krajów. W Spodku obecnych będzie wielu arcymistrzów, m.in. najbardziej znany polski szachista Jan Krzysztof Duda, czy katowiczanin Daniel Sadzikowski.

– Płyta katowickiego Spodka to historyczne miejsce w ogóle dla polskiego sportu, więc tym bardziej się cieszę, że dzieci które dopiero co zaczynają swą przygodę ze sportem miały okazję w takim miejscu rywalizować – mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej. – Gdy wrócą do domów, do rodziny, to będą miały co opowiadać przy świętach i z pewnością zrobi to wrażenie na bliskich i znajomych. Jako organizatorzy mistrzostw Europy bardzo się cieszymy, że jest możliwość zorganizowania takiego turnieju tuż przed imprezą mistrzowską. Nie jest łatwo je przeprowadzić z punktu widzenia logistycznego, szczególnie w dzisiejszych czasach, dlatego bardzo się cieszymy, że były tak udane.

Już w piątek rozpoczną się zmagania o medale mistrzostw Europy. – Najpierw ruszają mistrzostwa Europy, a z pierwszym numerem startowym w szachach błyskawicznych rywalizować będzie Jan Krzysztof Duda, zdobywca Pucharu Świata i nasza największa nadzieja medalowa. Myślę, że także inni polscy zawodnicy mogą pokusić się o dobre wyniki. Czekam zwłaszcza na szachy błyskawiczne, tak szybko zmienia się w nich sytuacja na szachownicy. Z punktu widzenia kibica to jest bardzo atrakcyjne, spodziewamy się więc wielu fanów oglądających transmisję z imprezy – dodaje Turlej. Organizację mistrzostw w Katowicach wspierają miasto Katowice, Województwo Śląskie oraz firma Mokate i Fundusz Górnośląski S.A.

– Wiele lat temu postanowiliśmy jako rodzina popularyzować i promować szachy w Polsce i za granicą – mówi Adam Mokrysz. szef Grupy Mokate. – Od ponad dwunastu lat jesteśmy aktywni przy różnych imprezach szachowych. Co roku zapraszamy arcymistrzów szachowych do Ustronia, to od kilku lat nowa szachowa stolica. W tym roku zorganizowaliśmy także największy turniej szachowy w Europie, przyjechało wiele rodzin z całego świata. Cieszymy się, bo mamy radość tworzenia czegoś długofalowo. Szachy są bardzo pozytywne, pobudzają do myślenia, a dzięki nim dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce i lepiej radzą sobie z wyzwaniami w życiu codziennym. Nam, jako rodzinie, bardzo przyjemnie patrzy się na ten postęp, jaki jest widoczny w szachach. Znajdują się one na fali wznoszącej – dodaje.

Po raz pierwszy mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych w Katowicach odbyły się w 2017 roku i były z pewnością jednym z największych wydarzeń w historii Europejskiej Unii Szachowej. Wypełniona hala Spodek, wspaniała atmosfera i świetna organizacja zawodów sprawiły, że w 2018 roku Katowice otrzymały prawo goszczenia uczestników mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych w 2020 i 2021 roku. Do tego doszła także organizacja mistrzostw Europy w szachach szybkich w 2021 roku.

– Dlaczego Katowice są tak ważne? Mamy tutaj świetnych działaczy, którzy przy wsparciu władz samorządowych potrafią robić wielkie imprezy – podkreśla Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego. – Czwartkowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli to już szósta edycja tej imprezy rozgrywana u nas w Spodku. To działa niczym magnes na młodych sportowców z całej Polski, którzy chcą przyjechać i zagrać w tym wyjątkowym miejscu.

Matusiak jest dumny z faktu, że kolejny raz szachowa Europa zjeżdża do Katowic. – Miasto Katowice mocno wspiera szachy, od wielu lat. Dzięki temu nam jako działaczom jest łatwiej, tym bardziej że dodatkowo wspiera nas także Urząd Marszałkowski. W tym roku nad mistrzostwami Europy patronat objął premier Mateusz Morawiecki a to znaczy, że imprezy robione na Śląsku mają duży prestiż – mówi.

RM, Informacja prasowa