Już od dawna w mediach pojawiają się doniesienia na temat możliwego transferu Kyliana Mbappe. Francuza łączono już z wieloma europejskimi klubami. Głównym kandydatem do pozyskania gwiazdy PSG ma być Real Madryt. W wywiadzie z "AS" głos w sprawie przyszłości napastnika zabrał dyrektor sportowy ekipy ze stolicy Francji Leonardo.

Kontrakt Mbappe obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Po tym czasie 22-latek będzie mógł przejść do wybranego przez siebie zespołu na zasadzie wolnego transferu.

Wicemistrzowie Francji chcieliby zatrzymać Francuza w swoim klubie, ale sam Mbappe nie jest chyba zainteresowany pozostaniem w Paryżu.

- Co mam Ci powiedzieć w sprawie Mbappe? One jest bardzo mocny. Jest niesamowity i wyjątkowy. Cóż, wiesz, czego my chcemy. Zobaczymy - powiedział Leonardo w rozmowie z hiszpańskim portalem "AS".

Wygląda zatem na to, że w najbliższej przyszłości Mbappe opuści Parc de Princes. Francuz łączony jest głównie z Realem Madryt. Mimo to ewentualny ruch transferowy zostanie prawdopodobnie wykonany dopiero po wygaśnięciu aktualnej umowy piłkarza.

W tym sezonie były zawodnik AS Monaco wystąpił w 23 spotkaniach. W tym czasie strzelił 13 goli i zanotował 14 asyst.

AA, Polsat Sport