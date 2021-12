EBL: HydroTruck zaskakiwał, ale to Anwil wygrał we Włocławku

HydroTruck od początku spotkania zaskakiwał gospodarzy, a po kontrze wykończonej przez Mike’a Moore’a prowadził 8:2. Anwil odpowiadał akcjami Jamesa Bella i Luke’a Petraska, ale po chwili świetnie prezentował się Anthony Ireland, a goście utrzymywali przewagę. Kolejne trafienie Moore’a sprawiło, że po 10 minutach było 15:21. W drugiej kwarcie włocławianie zanotowali serię 8:0 i po trójce Alexa Olesinskiego przegrywali już tylko punktem. Po chwili Jonah Mathews dawał gospodarzom przewagę! Do remisu potrafił doprowadzić jeszcze Aleksander Lewandowski, a trójka Jakuba Zalewskiego ponownie zmieniała sytuację na korzyść radomian! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:44.

Zobacz także: EBL: Otwarcie hali w Radomiu dla WKS Śląska

W trzeciej kwarcie zespół trenera Mihailo Uvalina nadal miał inicjatywę w ofensywie, a po akcjach Ostojicia i Moore’a zdobywał aż 11 punktów przewagi. Gospodarze odpowiedzieli jednak na to serią 10:0 (świetne zagrania Mathewsa) i znowu byli w grze. Później przewagę Anwilowi dawał Petrasek. Ostatecznie trójka Macieja Bojanowskiego ustawiła wynik po 30 minutach na 65:62. Kolejną część spotkania ekipa trenera Przemysława Frasunkiewicza rozpoczęła od serii 9:0 i zaczęła kontrolować wydarzenia na parkiecie. Jak się okazało - tylko na moment. Trójki Moore’a i Irelanda oznaczały, że HydroTruck nie tylko zbliżył się do przeciwników, ale doprowadził do remisu! W końcówce kluczowe trafienia należały jednak do Petraska i Bella, dzięki którym Anwil ponownie odskakiwał. Ostatecznie zwyciężył 93:79.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był James Bell z 25 punktami i 8 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Mike Moore - zdobył 28 punktów i 3 zbiórki.

Anwil Włocławek - HydroTruck Radom 93:79 (15:21, 24:23, 26:18, 28:17)

Anwil Włocławek: James Bell 25, Luke Petrasek 20, Jonah Mathews 19, Alex Olesinski 10, Szymon Szewczyk 5, Maciej Bojanowski 5, Kamil Łączyński 3, Marcin Woroniecki 3, Ziga Dimec 3, Rafał Komenda 0, Jakub Bęben 0.

HydroTruck Radom: Mike Moore 28, Anthony Ireland 21, Danilo Ostojic 16, Ahmed Ismael Hill 5, Aleksander Lewandowski 4, Jakub Zalewski 3, Maciej Żmudzki 2, Daniel Wall 0.

Anwil Włocławek - HydroTruck Radom 93:79. Skrót meczu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jb, plk.pl