"Począwszy od następnego meczu w Lublinie Klub Kibica Stal Nysa zawiesza do odwołania wszelkie działania kibicowskie. Nie będzie wyjazdów, nie będzie także prowadzony doping w Nysie. Na decyzję tę składa się tragiczna postawa naszych siatkarzy i to właśnie w dużej mierze od nich zależy kiedy doping wróci. Niech pokażą wolę walki, zaangażowanie jak przystało na sportowca! Dla nas kibiców, Stal Nysa to cały świat i chcemy abyście Wy udowodnili, że noszenie koszulki Stali do czegoś zobowiązuje!" - czytamy w oficjalnym komunikacie kibiców.

Stal w aktualnym sezonie PlusLigi jeszcze nie wygrała. Podopieczni Plińskiego, który zastąpił na stanowisku trenera Krzysztofa Stelmacha, legitymują się bilansem zero wygranych i 12 porażek. W najbliższej kolejce, podczas którego na hali w Nysie nie będzie dopingu, Stal zmierzy się z beniaminkiem LUK Lublin. Stal w aktualnym sezonie PlusLigi jeszcze nie wygrała. Podopieczni Plińskiego, który zastąpił na stanowisku trenera Krzysztofa Stelmacha, legitymują się bilansem zero wygranych i 12 porażek. W najbliższej kolejce, podczas którego na hali w Nysie nie będzie dopingu, Stal zmierzy się z beniaminkiem LUK Lublin.

BS, Polsat Sport