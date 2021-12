MŚ w pływaniu: Awans Katarzyny Wasick do finału 50 m st. dowolnym z drugim czasem

Katarzyna Wasick z drugim czasem (23,41) awansowała do finału 50 m stylem dowolnym pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Abu Zabi. W eliminacjach w swoich konkurencjach odpadli Jakub Majerski i Krzysztof Chmielewski.

Wasick w eliminacjach uzyskała 23,63, co dało jej zwycięstwo w jej wyścigu, a spośród wszystkich startujących drugi czas. Najszybciej popłynęła Sarah Sjoestroem - 23,31. Sytuacja powtórzyła się w półfinałach. Polka poprawiła swój czas o 0,22 i była najlepsza w swojej grupie, ale w całej stawce półfinalistek znów przodowała Szwedka, która uzyskała 23,30. Finał odbędzie się we wtorek.

To koronna konkurencja 29-letniej Wasick - w ubiegłym roku wywalczyła na 50 m st. dowolnym wicemistrzostwo Europy, a w bieżących srebrny medal ME na krótkim basenie. W Abu Zabi startowała wcześniej na dystansie dwukrotnie dłuższym - by stanąć na najniższym stopniu podium zabrakło jej 0,07 s.

Rekord świata w finale 50 m st. grzbietowym ustanowiła Margaret MacNeil. Kanadyjka przepłynęła ten dystans w 25,27.

Rywalizujący na 1500 m st. dowolnym Krzysztof Chmielewski miał ósmy czas (14.51,21) w swoim wyścigu eliminacyjnym, a łącznie 15.

Startujący na 100 m st. dowolnym Jakub Majerski z kolei był - odpowiednio - dziewiąty (48,25), a w całej stawce 28.

W poniedziałek w finale męskiej sztafety 4x50 m st. zmiennym Polacy - w składzie: Kacper Stokowski, Marcin Cieślak, Jakub Majerski i Paweł Juraszek - zajęli szóste miejsce (1.33,13). Zwyciężyli ex aequo Rosjanie oraz Amerykanie.

Tego dnia błyszczeli zarówno zawodnicy młodego pokolenia, jak i ci schodzący powoli ze sceny. Srebrne krążki wywalczyli 16-letnia Chinka Yiting Yu na 200 m st. zmiennym oraz starszy o dwa lata Rosjanin Ilia Borodin na 400 m st. zmiennym. Ten drugi przy okazji ustanowił rekord Europy - 3.56,47. Z kolei na 50 m st. motylkowym triumfował 41-letni Brazylijczyk Nicholas Santos.

Biało-czerwoni wciąż nie zdobyli medalu w Abu Zabi. Impreza zakończy się we wtorek. Tego dnia na 200 m st. grzbietowym zaprezentuje się Radosław Kawęcki.

Wyniki poniedziałkowych finałów: kobiety: 50 m st. grzbietowym 1. Margaret MacNeil (Kanada) 25,27 - rekord świata 2. Kylie Masse (Kanada) 25,62 3. Louise Hansson (Szwecja) 25,86 100 m st. klasycznym 1. Qianting Tang (Chiny) 1.03,47 2. Sophie Hansson (Szwecja) 1.03,50 3. Mona McSharry (Irlandia) 1.03,92 200 m st. zmiennym 1. Sydney Pickrem (Kanada) 2.04,29 2. Yiting Yu (Chiny) 2.04,48 3. Kate Douglass (USA) 2.04,68 4x200 m st. dowolnym 1. Kanada 7.32,96 (Summer Mcintosh, Kayla Sanchez, Katerine Savard, Rebecca Smith) 2. USA 7.36,53 (Torri Huske, Abbey Weitzeil, Melanie Margalis, Paige Madden) 3. Chiny 7.39,92 (Bingjie Li, Yujie Cheng, Menghui Zhu, Yaxin Liu) mężczyźni 50 m st. motylkowym 1. Nicholas Santos (Brazylia) 21,93 2. Dylan Carter (Trinidad i Tobago) 21,98 3. Matteo Rivolta (Włochy) 22,02 400 m st. zmiennym 1. Daiya Seto (Japonia) 3.56,26 2. Ilia Borodin (Rosyjska Federacja Pływacka) 3.56,47 - rekord Europy 3. Carson Foster (USA) 3.57,99 4x50 m st. zmiennym 1. Rosyjska Federacja Pływacka 1.30,51 (Kliment Kolesnikow, Kirill Strielnikow, Andriej Minakow, Władimir Morozow) 2. USA 1.30,51 (Shaine Casas, Nicolas Fink, Tom Shields, Ryan Held) 3. Włochy 1.30.78 (Lorenzo Mora, Nicolo Martinenghi, Matteo Rivolta, Lorenzo Zazzeri) ... 6. Polska 1.33.13 (Kacper Stokowski, Marcin Cieślak, Jakub Majerski, Paweł Juraszek)

MS, PAP