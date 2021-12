To druga wielka impreza szachowa w Polsce w ostatnich dniach. W niedzielę w Katowicach zakończyły się mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych. Polacy wywalczyli w nich dwa medale – Jan-Krzysztof Duda zdobył złoto i Maciej Klekowski srebro w turnieju szachów błyskawicznych.

ZOBACZ TAKŻE: Jak wyglądały mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych w Katowicach?



– To jest wielkie wydarzenie, że mistrzostwa świata w szachach szybkich i błyskawicznych po raz pierwszy w historii odbędą się w Polsce. Czuję dodatkowe emocje związane z tym faktem. Oczywiście, osiągałem sukcesy w poprzednich latach poza granicami Polski, ale wiadomo, że granie u siebie jest wyjątkowe. Z jednej strony będzie dodatkowa presja, a z drugiej mówi się przecież, że gospodarzom ściany pomagają. Dobrze, że wystartowałem w mistrzostwach Europy, bo ten turniej będzie dobrym przetarciem przed mistrzostwami świata – mówi Jan-Krzysztof Duda.



– Mistrzostwa Świata w Warszawie będą najważniejszym wydarzeniem szachowym w Polsce od prawie stu lat. W turnieju weźmie udział urzędujący mistrz świata Magnus Carlsen, a, co ciekawe, właśnie sto lat czekaliśmy, by taki mistrz zagrał u nas. Wszyscy liczymy na wspaniały występ Jana Krzysztofa Dudy, który niedawno pokonał Carlsena w półfinale Pucharu Świata i ma wszelkie predyspozycje do tego, aby triumfować w tym turnieju – mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Radosław Jedynak.



Początkowo mistrzostwa świata miały odbyć się w Kazachstanie, ale tamtejsi organizatorzy w ostatniej chwili zrezygnowali. Światowa Federacja Szachowa, znając doskonale organizowane duże turnieje w Polsce, zdecydowała o przeprowadzeniu imprezy w Warszawie.



– Dla nas to wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim wielka radość, bo po wielu latach FIDE wraca do współpracy z Polskim Związkiem Szachowym przy organizacji wielkiej imprezy. Mamy bardzo mało czasu na przygotowanie, bo impreza zaczyna się raptem dwa tygodnie po przyznaniu prawa do organizacji, ale jestem pewien, że damy radę i zawodnicy będą zachwyceni organizacją. Dziękuję bardzo za pomoc ministrowi Łukaszowi Schreiberowi, który ma wielkie zasługi w tym, że mistrzostwa świata odbędą się w Warszawie – dodaje Jedynak. Turniej odbędzie się pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a organizację imprezy wsparły firmy PGNiG Termika, Lotto, Mokate i Chessable.



Zgłoszenia do turnieju zamykają się dzisiaj o północy. W tej chwili na liście zgłoszeń do każdego z turniejów – w szachach błyskawicznych i szybkich – jest po niespełna dwieście osób. Na listach, oprócz Carlsena i Dudy, jest wielu innych wielkich arcymistrzów, jak choćby reprezentujący Stany Zjednoczone Hikaru Nakamura i Fabiano Caruana, czy Rosjanin Jan Niepomniaszczij. W Warszawie wystąpią także znani polscy szachiści, m.in. Radosław Wojtaszek, czy Bartosz Soćko, Kacper Piorun, Mateusz Bartel oraz szachistki – Monika Soćko, Klaudia Kulon, Karina Cyfka, Jolanta Zawadzka i Oliwia Kiołbasa.



– Myślę, że można zaryzykować twierdzenie, iż będzie to najsilniej obsadzony turniej w historii polskich szachów. Będziemy mieć mistrza świata i ścisłą światową czołówkę. Na pewno jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie i to był jeden z tych powodów, by walczyć o tę imprezę, choć było wiadomo, że czasu na organizację będzie bardzo mało. A zainteresowanie i walka o organizację tego typu imprez jest olbrzymia – mówi Łukasz Turlej, wiceprezydent Światowej Federacji Szachowej.



Co ciekawe, do wylicytowania jest dzika karta do gry w mistrzostwach, a cały dochód przekazany będzie Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą. Jedynym warunkiem zagrania w turnieju jest posiadanie w ciągu ostatniego roku na co najmniej jednej liście rankingowej ELO minimum 2100 u mężczyzn lub 1900 u kobiet w szachy standardowe, szybkie lub błyskawiczne. Dziką kartę można licytować w portalu allegro.



Turniej odbędzie się w dniach 26-30 grudnia. Przez pierwsze trzy dni zawodnicy rywalizować będą w szachach szybkich – początek zmagań każdego dnia o godz. 15 – a 29 od godz. 15 i 30 grudnia od godz. 14 w szachach błyskawicznych. Turniej w szachach szybkich zostanie rozegrany na dystansie trzynastu rund, a w szachach błyskawicznych na dystansie dwudziestu jeden rund.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Informacja prasowa