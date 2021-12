W pierwszym secie na prowadzenie szybko wyszły siatkarki Radomki, ale łodzianki szybko wróciły do swojej lepszej gry i dotrzymały kroku rywalkom. Przewaga łódzkich siatkarek zaczynała być coraz bardziej widoczna od połowy seta, ale krótko potem pojawiły się niewymuszone błędy. ŁKS miał piłkę setową na 24:23 i nie wykorzystał jej, ale decydujący punkt padł niedługo potem po bloku na niedawnej gwieździe łodzianek, która przeszła przed sezonem do Radomia - Katarzynie Zaroślińskiej-Król.



W drugim secie ponownie lepiej rozpoczęły radomianki, ale w połowie seta przewaga została całkowicie zniwelowana. Gra toczyło się równo aż do końcówki, gdy na zagrywkę weszła Joanna Pacak, a łodzianki wykorzystały słabość rywalek wygrywając w tej partii 25:20.



Trzeci set to znów wyrównana batalia, ale jak się okazało w końcówce, aspekt sportowy miał tutaj niewielkie znaczenie. Obie drużyny walczyły na przewagi aż do stanu 26:25 dla ŁKS-u, który szykował się już do rozegrania decydującej piłki meczowej. Sędzia jednak wkroczył na boisko i po bardzo długiej konsultacji zdecydował się na przyznanie seta Radomce. Zaskoczone były same zawodniczki, ekipa sędziowska, ale także komentatorzy, którzy wytłumaczyli w kolejnym secie, że powodem takiej decyzji był błąd ustawienia w szeregach ŁKS-u. Na boisku grała nieuprawniona zawodniczka, która prawdopodobnie zapomniała, że została wcześniej zmieniona. Wobec takie rozwoju wydarzeń to Radomka miała na koncie jednego seta i wciąż mogła nawiązać walkę...



...co okazało się nadzieją dość płonną. Znów mieliśmy dobry początek, konsekwentną grę i wspaniałą dyspozycję, która trwała zaledwie do połowy seta. Wówczas kolejny bieg wrzuciły łodzianki i pewnie korzystały z błędów rywalek. Mecz atakiem po prostej zakończyła Weronika Sobiczewska dając zwycięstwo w czwartej partii przy stanie 25:17.



ŁKS Commercecon Łódź – E.LECLERC MOYA Radomka Radom 3:1 (26:24: 25:20, 24:26, 25:17)



MVP: Roberta Ratzke

PI, Polsat Sport