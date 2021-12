EBL: Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot. Transmisja TV i stream online

Zespół trenera Ivicy Skelina dość niespodziewanie przegrał ostatnio z MKS Dąbrowa Górnicza, ale nie zmienia to faktu, że utrzymuje się w czołówce tabeli Energa Basket Ligi. Trefl z kolei gra w kratkę, a niedawno - w bardzo ważnym spotkaniu dla tej drużyny - okazał się lepszy od Legii Warszawa.

Roko Rogić i Daniel Amigo dołączyli do ekipy z Torunia po to, aby zastąpić rewelacyjny duet Maurice Watson - Trevor Thompson. Na razie wychodzi im to bardzo dobrze, chociaż jeszcze więcej odpowiedzialności za wynik spadło także na innych graczy. Teraz ciekawie zapowiada się ich starcie z nowym rozgrywającym sopocian - Darrinem Dorseyem oraz znanym z efektownych akcji podkoszowym Joshem Sharmą.

W Treflu sporo zależy zwykle od formy reprezentanta Holandii, Yannicka Franke. Rzucający potrafi zdobywać mnóstwo punktów, szczególnie z dystansu. Sporo pracy w obronie będzie czekało więc na Jamesa Eadsa oraz Michała Samsonowicza - szczególnie ten drugi czuje się świetnie w tym elemencie gry. Warto będzie się także przyglądać pojedynkowi doświadczonego Aarona Cela z twardym DeAndre Davisem.

Transmisja meczu Twarde Pierniki Toruń - Trefl Sopot w Polsacie Sport Extra. Początek od godziny 17:20.

