Nenad Bjelica: Ivan Perisic to najlepszy chorwacki piłkarz 2021 roku

"Perisic znalazł się u mnie na pierwszej pozycji, bo miał znakomity sezon w barwach Interu, który po wielu latach został mistrzem Włoch. Uważam ponadto, że bardzo przyczynił się do sukcesów naszej reprezentacji i awansu na mistrzostwa świata (...). Druga lokata dla Mateo Kovacica, który z Chelsea zwyciężył w Lidze Mistrzów i odgrywał ważną rolę w tej drużynie, a także zespole narodowym" - stwierdził Bjelica.

Trzecie miejsce na liście obecnego szkoleniowca NK Osijek zajął Marcelo Brozovic (Inter), a czwarte Modric.

"Brozovic jest trzeci z podobnych powodów, co Perisic. Modric zagrał świetny sezon w Realu, ale nie walczył żadnego trofeum, dlatego jest czwarty. Ale oczywiście to fantastyczne, jak gra w wieku 36 lat, i to w madryckim klubie" - dodał.

W tabeli ligi chorwackiej panuje niesamowity ścisk, bowiem Dinamo Zagrzeb, HNK Rijeka i NK Osijek mają po 40 punktów. Stołeczny zespół rozegrał jednak 19 spotkań, a rywale po 20. Czwarty w tabeli jest Hajduk Split - 35 pkt (19).

"My, jako NK Osijek, staramy się być absolutnie skupieni na naszej pracy, okazujemy szacunek każdemu przeciwnikowi (...). Tymczasem w chorwackiej piłce jest za dużo polityki, za dużo niepotrzebnych prowokacji itd. Zbyt często wywierana jest presja na sędziów. Ich błędy zdarzają się wszędzie, ale tylko w Chorwacji każda decyzja jest oceniana przez pryzmat teorii spiskowych. Trzeba przyznać, że wynika to prawdopodobnie również z przeszłości, kiedy w niektórych klubach dochodziło do wyraźnych nacisków sędziowskich" - przyznał Bjelica.

Pytany o życzenia na 2022 roku, odparł: "Najważniejsze jest zdrowie i tytuł dla NK Osijek".