Według powołującego się na źródła we Flamengo reportera, brazylijski klub wpierw oczekuje pokrycia przez Sousę odszkodowania wobec PZPN przedterminowe zerwanie kontraktu w wysokości 320 tys. euro. Ma to nastąpić we wtorek do końca dnia.

W poniedziałek przedstawiciele Flamengo poinformowali, że obecnie nie rozważają możliwości powrotu do negocjacji z trenerem Jorge'm Jesusem, którego chcieli sprowadzić z Benfiki Lizbona. We wtorek po południu portugalski klub ogłosił, że rozwiązał umowę z Jesusem.

Według brazylijskich mediów Jorge Jesus był pierwszym kandydatem na stanowisko trenera Flamengo, ale przedłużające się rozmowy z nim skłoniły działaczy z Rio de Janeiro do zakontraktowania Paulo Sousy, z którym wysłannicy brazylijskiego klubu spotkali się przed Bożym Narodzeniem.

Prezentacja Sousy i jego sześcioosobowego sztabu, z którym pracował z reprezentacją Polski ma odbyć się na stadionie Flamengo 10 stycznia.