Natalia Czerwonka: Chcę przekazywać swoje doświadczenie młodszym koleżankom

33-latka jest najbardziej doświadczoną polską łyżwiarką szybką. Zawodniczka podkreśla, że zależy jej na przekazywaniu swojego doświadczenia młodszym koleżankom.

- Myślę, że tego ode mnie wymagali. Ja też chciałam przekazać swoje doświadczenie młodszym koleżankom. Ile mogę, to staram się wprowadzać dobrą atmosferę i przekazywać wskazówki - mówiła.

Ponadto zwróciła uwagę na fakt, że dobre przygotowanie i zgranie sztafety wymaga czasu i ciężkiej pracy.

- To jest bardzo trudne wytłumaczyć kibicom, że to nie jest bieg sztafetowy, w którym przekazujemy sobie pałeczkę. Ciężko jest zgrać trzy zawodniczki, z czego każda ma inny wzrost, wagę i predyspozycje. Przed nami ważny sprawdzian na ME w Heerenveen. To pokaże, na co nas stać - tłumaczyła.

Czerwonka zaznaczyła również, że nie była zbyt zadowolona ze swoich występów na początku sezonu.



- Ten początek sezonu nie był taki jak chciałam. Trenuję ciężko, staram sie o nie myśleć o tym, co będzie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - dodała.

Marcin Lepa, mtu, Polsat Sport