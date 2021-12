W drugim biegu Polak zajął czwarte miejsce w stawce sześciu zawodników. Wygrał Francuz Richard Jouve, przed Włochem Federico Pellegrino. Obaj uzyskali bezpośredni awans do półfinału.

Eliminacji nie przebrnęli pozostali biało-czerwoni: Weronika Kaleta i Karolina Kaleta oraz Kamil Bury i Dominik Bury.

ZOBACZ TAKŻE: Turniej Czterech Skoczni: Terminarz zawodów. Kiedy konkursy?

Tour de Ski, zaliczany do Pucharu Świata, rozpoczął się we wtorek w Lenzerheide. Następnego dnia odbędą się tam biegi na dochodzenie techniką klasyczną (10 km kobiet i 15 km mężczyzn). Zawody potrwają do 4 stycznia, a ich zakończenie będzie miało miejsce we włoskiej stacji narciarskiej Val di Fiemme (3-4 stycznia).

W poprzedniej edycji Tour de Ski triumfowali Amerykanka Jessica Diggins i Rosjanin Aleksander Bolszunow. W latach 2010-2013 czterokrotnie cykl wygrała Justyna Kowalczyk.