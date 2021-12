Plebiscyt PS i Polsatu: PŚ w Zakopanem

Choć w 2021 roku świat stał na głowie, a na trybunach w Zakopanem nie było kibiców, polscy fani nie wyzbyli się miłości do skoków i wspierali zawodników. Puchar Świata w Polsce to od lat marka sama w sobie. Skoczkowie, trenerzy, działacze FIS, wszyscy wiedzą, że to będzie wielkie święto – mówi Apoloniusz Tajner, prezes PZN.



Więcej o PŚ w Zakopanem przeczytasz TUTAJ.

Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Lista 20 nominowanych w 87. Plebiscycie PS i Polsatu: 1. Maria Andrejczyk (lekkoatletyka) 2. Patryk Dobek (lekkoatletyka)

3. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Sztafeta 4 x 400 m - Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic, Anna Kiełbasińska (lekkoatletyka)

6. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann (wioślarstwo)

7. Malwina Kopron (lekkoatletyka)

8. Robert Lewandowski (piłka nożna)

9. Tadeusz Michalik (zapasy)

10. Karolina Naja, Anna Puławska (kajakarstwo)

11. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka, Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka) 13. Agnieszka Skrzypulec, Jolanta Ogar-Hill (żeglarstwo) 14. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)

15. Iga Świątek (tenis) 16. Dawid Tomala (lekkoatletyka) 17. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)

18. Sztafeta mieszana 4 x 400 m - Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik (lekkoatletyka)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (narciarstwo klasyczne) Oddaj głos na swojego faworyta w w 87. Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu na Najlepszego Sportowca 2021 Roku TUTAJ.

Przegląd Sportowy