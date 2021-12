Czas na jedno z ostatnich spotkań PlusLigi w tym roku. W Lublinie dojdzie do starcia beniaminka ze świetnie spisującą się w tym sezonie drużyną z Zawiercia. Kto w lepszych humorach zasiądzie do sylwestrowego stołu? Transmisja meczu LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.