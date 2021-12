To już niemal pewne! Znamy selekcjonera kadry siatkarzy?

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski pragnie ogłosić nowego selekcjonera właśnie tego dnia, a wedle wszelakich informacji - jedynym poważnym kandydatem na to stanowisko jest Grbić.

Informacje te potwierdza m.in. portal Sport.pl, który zaznaczył, że pozostali kandydaci przestali już liczyć się w walce o bycie selekcjonerem mistrzów świata. Mowa m.in. o Lorenzo Bernardim czy Marcelo Mendezie. Ten drugi został niedawno mianowany trenerem Asseco Resovii Rzeszów.

Grbić od samego początku był faworytem Świderskiego i jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to właśnie Serb będzie następcą Heynena, który w 2018 roku poprowadził naszych siatkarzy do drugiego z rzędu mistrzostwa świata.

48-letni Grbić to jeden z najbardziej znanych i utytułowanych siatkarzy swojego pokolenia. Jako rozgrywający dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, był mistrzem Włoch oraz Rosji. Z reprezentacją Jugosławii sięgnął po złoto mistrzostw Europy i złoto olimpijskie. Jako trener pracował już w Polsce, będąc opiekunem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą wygrał Ligę Mistrzów i Puchar Polski w 2021 roku. Następnie odszedł do włoskiego Sir Safety Perugia, ale wszystko wskazuje na to, że niebawem wróci do naszego kraju - już jako selekcjoner kadry siatkarzy.

KN, Polsat Sport