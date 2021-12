Początek meczu był wyrównany, ale głównie dzięki dobrej grze Mike’a Scotta oraz Clevelanda Melvina to gospodarze mieli pięć punktów przewagi. Zespół ze Słupska zaczął odpowiadać trójkami Beau Beecha i ciągle był w grze. Lublinianie mogli liczyć także na Mateusza Kostrzewskiego, a po trójce Mateusza Dziemby po 10 minutach było 21:19. W drugiej kwarcie ekipa trenera Mantasa Cesnauskisa szybko doprowadziła do remisu, ale głównie dzięki kolejnym akcjom Jimmie Taylora i Elijah Wilsona lublinianie ponownie mieli sześć punktów przewagi. Nawet gdy świetnie prezentował się Billy Garrett, to kolejny rzut z dystansu Melvina powiększał różnicę na korzyść Polskiego Cukru Pszczółki Startu. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 50:43.

Od początku trzeciej kwarty to słupszczanie pokazywali zdecydowanie więcej energii na parkiecie. Dzięki kolejnym akcjom Mikołaja Witlińskiego goście zdobywali nawet przewagę. Mecz się zdecydowanie wyrównał, a sytuacja zmieniała się właściwie co akcję. Rewelacyjnie prezentował się z drugiej strony Mike Scott - wszechstronny zawodnik dawał swojemu zespołowi prowadzenie 69:66 po 30 minutach. Kolejna część spotkania ponownie była zacięta. Kluczowa była oczywiście końcówka. Ekipa trenera Tane Spaseva miała duże problemy w ataku, a doskonale wykorzystał to Marcus Lewis. Co prawda na siedem sekund przed końcem to lublinianie prowadzili dzięki dobitce Wilsona, ale kolejne trafienie znowu należało do Lewisa. Amerykanin został bohaterem, a jego drużyna wygrała 82:81!

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 81:82 (21:19, 29:24, 19:23, 12:16)

Polski Cukier Pszczółka Start Lublin: Michaelyn Scott 25, Cleveland Melvin 17, Elijah Wilson 10, Jimmie Taylor 7, Mateusz Dziemba 7, Mateusz Kostrzewski 6, Tweety Carter 5, Roman Szymański 4, Mikołaj Stopierzyński 0

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Beau Beech 21, Marek Klassen 16, William Garrett 16, Mikołaj Witliński 10, Anthony Lewis 8, Kalif Young 8, Dawid Słupiński 3, Bartosz Jankowski 0, Jakub Musiał 0, Błażej Kulikowski 0

MC, plk.pl