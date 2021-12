To będzie ostatni mecz Energa Basket Ligi w 2021 roku! Polski Cukier Pszczółka Start Lublin podejmie Grupa Sierleccy Czarnych Słupsk. Transmisja meczu Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w Polsacie Sport Extra.

Zespół trenera Tane Spaseva wzmacnia się kolejnymi zawodnikami i przynosi to poprawę gry, ale jeszcze nie zwycięstwa. Być może zmieni się to w najbliższym meczu? Słupszczanie wygrali trzy ostatnie mecze domowe - z GTK Gliwice, PGE Spójnią Stargard oraz HydroTruckiem Radom - chociaż trzeba podkreślić, że nie były one łatwe.

Do Grupa Sierleccy Czarnych wraca trener Mantas Cesnauskis i… to może być największe wzmocnienie tego zespołu. Coraz lepiej radzi sobie też nowy zawodnik, Marcus Lewis, który pokazał już kilka efektownych akcji. Na pewno ciągle najwięcej zależy jednak od dyspozycji Billy’ego Garretta - Amerykanin potrafi brać odpowiedzialność za wynik na siebie. Ważna może okazać się także rola podkoszowego duetu Mikołaj Witliński - Kalif Young.

W Polskim Cukrze Pszczółce Start wcześniej pojawili się strzelec Elijah Wilson oraz uniwersalny skrzydłowy Cleveland Melvin, a niedawno dołączył do nich także rozgrywający Mike Scott. Te transfery, a także lepsza forma Mateusz Kostrzewskiego mają dać kolejne wygrane ekipie z Lublina. To konieczne, jeśli drużyna myśli o opuszczeniu dolnych część tabeli Energa Basket Ligi. Jak zespół spisze się w ostatnim meczu w 2021 roku?

Transmisja meczu Polski Cukier Pszczółka Start Lublin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w Polsacie Sport Extra. Początek od godziny 17:20.

A.J., plk.pl