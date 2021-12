Ten mecz zakończy zmagania w 2021 roku w PlusLidze. Siatkarze Cerrad Enea Czarnych Radom podejmą PGE Skrę Bełchatów. Będzie to ostatnie starcie w słynnej hali MOSiR Radom. Transmisja meczu Cerrad Enea Czarni Radom - PGE Skra Bełchatów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jako drudzy w czwartek na parkiet wybiegną siatkarze Cerrad Enea Czarnych Radom i PGE Skry Bełchatów. Wygrana gospodarzy z pewnością byłaby niespodzianką. Bełchatowianie plasują się aktualnie o siedem lokat wyżej od nich i mają dokładnie odwrotny bilans spotkań (8-4, przy 4-8 Radomia).

Ekipy podejdą do meczu w odmiennych nastrojach. PGE Skra w poprzedniej kolejce ograła 3:1 GKS Katowice, a Cerrad Enea Czarni ulegli Jastrzębskiemu Węglowi, nie wygrywając nawet seta.

- Nasz plan jest taki, jak zawsze, czyli wygrać to spotkanie. To będzie trudny mecz, bo nie jest łatwo grać po świętach. Zawodnicy wracają po dwóch, trzech dniach, niektórzy dochodzą do siebie zdrowotnie - powiedział trener bełchatowskiej ekipy Slobodan Kovac.

Jego zespół przyjechał do Radomia osłabiony. W składzie na to spotkanie zabraknie Damiana Schulza.

Czwartkowe starcie będzie ostatnim, które Cerrad Enea Czarni rozegrają w hali MOSiR Radom, znanej szczególnie ze złotego sufitu. Czy gospodarze pożegnają się z nią zwycięstwem?

