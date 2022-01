ATP Cup: Kamil Majchrzak - Michail Pervolarakis. Relacja i wynik na żywo

Kamil Majchrzak - Michail Pervolarakis to pierwsza odsłona meczu Polska - Grecja w drużynowym turnieju ATP Cup. Zdecydowanym faworytem będzie reprezentant Biało-Czerwonych. Czy uda mu się wygrać? Relacja i wynik na żywo ze spotkania Majchrzak - Pervolarakis od 7:30 na Polsatsport.pl.

Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 2019 roku. Wtedy w dwóch setach wygrał Polak i nikt nie wyobraża sobie, że 1 stycznia 2022 roku nie będzie podobnie. To Majchrzak ma wszystkie argumenty po swojej stronie.





Polacy trafili do grupy D razem Argentyną, Gruzją oraz Grecją i według ekspertów to właśnie Biało-Czerwoni są jej faworytami.

- To jest początek sezonu. Nie będą to proste mecze, ponieważ nam jako teoretycznym faworytom będzie towarzyszyła presja, którą trzeba będzie udźwignąć. Rankingi nie grają, to jest sport. Każdy mecz potraktuję poważnie i będziemy gotowi na każde spotkanie - ocenił Majchrzak w rozmowie z Polsatsport.pl.

Jego sobotni przeciwnik plasuje się na 399 miejscu w rankingu ATP. Majchrzak jest 117.

Relacja na żywo z meczu Majchrzak - Pervolarakis od 7:30 na Polsatsport.pl.

jb, Polsat Sport