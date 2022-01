Od kilku dni media i kibice piłkarscy żyją tematem nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Do "dyskusji" włączył się rosyjski portal MatchTV - zdaniem dziennikarzy nowym trenerem polskiej kadry ma zostać Czesław Michniewicz.

Gdy tylko w mediach pojawiły się informacje na temat odejścia Paulo Sousy z reprezentacji Polski, natychmiast rozpoczęła się dyskusja na temat tego, kto zastąpi portugalskiego szkoleniowca. W gronie faworytów od początku wymienia się między innymi Adama Nawałkę, dla którego byłby to powrót do kadry po kilkuletniej przerwie.

Rosjanie twierdzą jednak co innego. MatchTV donosi, że ich "źródła zbliżone do PZPN" przekazują, iż faworytem jest Michniewicz. Były trener Lecha Poznań czy Legii Warszawa ma być numerem jeden na liście życzeń federacji. Michniewicz ma za sobą pracę w kadrze, ale tej do lat 21 - w latach 2017-2020.

MatchTV podaje, że Czesław Michniewicz najprawdopodobniej zostanie nowym selekcjonerem Polski. https://t.co/56YeHX7q2G — Kasia Lewandowska (@KatherineAFC) January 2, 2022

Jeśli Michniewicz faktycznie zostałby nowym selekcjonerem, jego pierwszym poważnym zadaniem byłby... barażowy mecz o awans na mistrzostwa świata 2022 przeciwko reprezentacji Rosji.

50-latek ma na swoim koncie pracę w wielu klubach polskiej Ekstraklasy. Oprócz Lecha i Legii, z której został zwolniony w październiku 2021 roku, prowadził między innymi Jagiellonię Białystok, Polonię Warszawa czy Pogoń Szczecin.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

BS, Polsat Sport