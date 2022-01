Koronawirus nadal zbiera żniwa wśród sportowców w lidze włoskiej. Tym razem padło ma Gianelliego i Ricciego. Rozgrywający Perugii poinformował o tym na swoim instagramowym profilu.

"Mam pozytywny wynik na COVID-19. Zawsze postrzegałem to zdanie "Jestem pozytywny" jako piękną rzecz, z której można być dumnym, niestety w dzisiejszych czasach cholerny wróg wokół nas chce pokazać to w innym świetle. Ale jestem pozytywny w życiu i w sposobie, w jaki widzę rzeczy i zawsze będę taki. Zgodnie z protokołem odizolowałem się, czekając, aż ten wirus przejdzie. Mam pewne objawy, ale nie mogę się doczekać, aby wrócić do robienia tego, co lubię razem z przyjaciółmi! Uścisk dla wszystkich... i mimo wszystko NIGDY się nie poddawaj!" - napisał Gianelli.

Oświadczenie w tej sprawie wystosował także klub z Perugii.

⚠️ | La Società, dopo aver sottoposto gli atleti S. Giannelli e F. Ricci ad un tampone molecolare, comunica la positività al Covid-19 di entrambi i giocatori che presentano lievi sintomi e sono stati immediatamente posti in isolamento fiduciario.#goSir #BlockDevils #volleyball pic.twitter.com/I1rp4mAKqd — Sir Safety Perugia Volley Club (@SIRVolleyPG) January 3, 2022

W związku z obowiązkową izolacją siatkarze nie wystąpią w najbliższych meczach. W sobotę Sir Safety Conad Perugia zmierzy się z ekipą Gioiella Prisma Taranto, a w środę uda się do Stambułu, by zagrać z Fenerbahce w Lidze Mistrzów.

Nie jest to pierwsza sytuacja, w której obaj siatkarze uzyskali pozytywny wynik na obecność koronawirusa. Podobnie było pod koniec października 2020 roku w przypadku Ricciego oraz pod koniec listopada 2020 roku w przypadku Gianelliego, występującego wówczas w barwach Itasu Trentino.

CM, Polsat Sport