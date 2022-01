W ostatnim czasie sytuacja w Legii Warszawa przypomina jeden wielki rollercoaster. Najpierw genialne występy w europejskich pucharach, następnie słaba forma w lidze, odpadnięcie z Ligi Europy, atak na piłkarzy i karuzela trenerska. Do prowadzenia stołecznego klubu mocno przymierzany był Marek Papszun. Teraz jednak wydaje się, że władze Legii powoli odchodzą od tego pomysłu.

Przedświąteczny przewrót w postaci przejęcia sterów przez nowego dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego, zgodnie z przypuszczeniami, miał bardzo duży wpływ na sytuację z trenerem.

Chodzi oczywiście o Marka Papszuna, którego Dariusz Mioduski określił mianem wymarzonego szkoleniowca. Rezygnacja Marka Gołębiewskiego, powrót Aleksandara Vukovicia, zwolnienie Radosława Kucharskiego (on był odpowiedzialny za „Operację Papszun”), to wszystko wydarzyło się w ostatnim czasie.

Zieliński, który zgodnie z obietnicą dostał bardzo duży kredyt zaufania, nie upiera się jednak przy zatrudnieniu 47-latka. - Wiem, że Marek Papszun jest jednym z najlepszych trenerów w ekstraklasie, wiem, jakie ma zalety, ale widzę też pewne ryzyko związane z jego zatrudnieniem - mówił Zieliński w rozmowie z kanałem "Prawda Futbolu".

- Z kolei Papszunowi, jak słyszymy, nie do końca podoba się zmiana Kucharskiego, z którym dobrze się zna, na Zielińskiego. Podsumowując, na dziś bardziej realne jest to, że Papszun przedłuży umowę w Częstochowie, niż podpisze ją w Warszawie. Istnieje też wersja, że czeka na sygnał z PZPN po tym, jak z reprezentacji Polski uciekł Paulo Sousa, ale to bardziej wygląda na wygodne wytłumaczenie, niż realną ocenę sytuacji, bo obie strony znacząco się od siebie oddaliły - pisze portal Legia.net.

MS, Polsat Sport