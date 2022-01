Marko Podrascanin rozgrywa drugi sezon w barwach Itasu Trentino. W składzie zespołu nie brakuje wschodzących gwiazd światowej siatkówki, jednak doświadczony serbski środkowy jest pod największym wrażeniem Alessandro Michieletto. - Nie spotkałem tak wysokiego gracza z tak dobrym przyjęciem przez 15 lat mojej kariery. Jest jednym z najlepszych siatkarzy we Włoszech - powiedział w rozmowie z mozzartsport.com.

Trentino to od lat jeden z czołowych zespołów ligi włoskiej. Występują w nim największe gwiazdy światowej siatkówki, ale coraz częściej także młode talenty. Wśród nich nie sposób nie wymienić trzech nazwisk: Alessandro Michieletto (20 lat), Daniele Lavia (22 lata) i Giulio Pinali (24 lata).

Ci młodzi siatkarze robią ogromne wrażenie nie tylko na kibicach, ale także na swoich kolegach z drużyny. Przyznał to jeden z najbardziej doświadczonych graczy zespołu Marko Podrascanin.

- To trzech utalentowanych zawodników, ale jeśli ci zawodnicy zdobywają mistrzostwo Europy i różne trofea we Włoszech, to nie można mówić o tym, że mają potencjał, tylko o tym, że osiągnęli bardzo wysoki poziom, który stale podwyższają. Trenuję z nimi codziennie i dzięki nim czuję się młodszy. Moja kariera się przedłuża! - powiedział 35-letni środkowy.

Z grona tych trzech zawodników szczególnie wyróżnił jednak Michieletto. Jego zdaniem to jeden z największych siatkarskich talentów.

- Poznałem go, gdy przyjechałem do Trento. Był wtedy trzecim lub czwartym przyjmującym i wchodził z ławki. Już wtedy widziałem w nim wielki talent - skomentował.

Serb zdradził także fakt, o którym część kibiców z pewnością nie wiedziało. Michieletto przez wiele lat grał na pozycji libero.

- Dopiero cztery lata temu przeniósł się na przyjęcie, bo znacząco urósł. Teraz ma 211 cm wzrostu, jest najwyższy w naszej drużynie i ma najlepsze przyjęcie. Tego nie spotyka się często - przyznał. - Ja nigdy nie spotkałem tak wysokiego gracza z tak dobrym przyjęciem, a gram już przecież 15 lat. On jest jednym z najlepszych siatkarzy we Włoszech - dodał.

Trentino to aktualnie trzecia ekipa ligi włoskiej z bilansem zwycięstw 10-4 i dorobkiem 31 punktów. Do lidera z Perugii podopieczni Angelo Lorenzettiego tracą 10 punktów. Ekipa Nikoli Grbicia rozegrała jednak o jedno spotkanie więcej.

Marko Podrascanin z ekipą z Trento wywalczył Superpuchar Włoch oraz srebro Ligi Mistrzów. W finale Włosi przegrali 1:3 z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej na włoskich parkietach serbski weteran wywalczył trzy mistrzostwa, wicemistrzostwo i cztery brązowe medale ligi włoskiej, trzy Puchary i pięć Superpucharów Włoch.

