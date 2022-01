KSW 66: Karta walk

W sobotę 15 stycznia odbędzie się pierwsza w 2022 roku gala KSW. W walce wieczoru dojdzie do starcia Mariana Ziółkowskiego z Borysem Mańkowskim, którego stawką będzie pas kategorii lekkiej. Ponadto kibice w Szczecinie zobaczą Michała Materlę, Tomasza Narkuna czy znanego z występów dla organizacji Fight Exclusive Night Wojciecha Janusza.

W walce wieczoru Marian Ziółkowski po raz kolejny będzie bronił pasa kategorii lekkiej. Spróbuje mu go odebrać Borys Mańkowski, który w przeszłości był czempionem dywizji półśredniej. Chwilę wcześniej w klatce pojawi się najdłużej panujący mistrz w KSW, Tomasz Narkun. "Żyrafa" tym razem zmierzy się z Ibragimem Czużigajewem, znanym z występów dla ACA.

Zobacz także: UFC rozpływa się nad Mateuszem Gamrotem! "Zmierza na szczyt"

Po ponad rocznej przerwie do KSW wraca Michał Materla. Szczecinianin stanie twarzą w twarz z pogromcą Alberta Odzimkowskiego, Jasonem Radcliffem. Poza "Cipao" i Narkunem Szczecin reprezentować będą Tomasz Romanowski, Wojciech Janusz oraz Gracjan Szadziński. Na karcie również m.in. bracia Sebastian i Łukasz Rajewscy czy też mający przeszłość w Babilon MMA Przemysław Dzwoniarek.



Karta walk KSW 66:



70,3 kg/155 lb: Marian Ziółkowski (23-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) vs Borys Mańkowski (22-8-1, 3 KO, 8 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii lekkiej

93 kg/205 lb: Tomasz Narkun (18-4, 3 KO, 14 Sub) - Ibragim Czużigajew (15-5, 8 KO, 2 Sub) - walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej

83,9 kg/185 lb: Michał Materla (30-8, 10 KO, 13 Sub) - Jason Radcliffe (17-8, 11 KO, 4 Sub)

77,1 kg/170 lb: Tomasz Romanowski (14-8 1NC, 5 KO, 1 Sub) - Krystian Kaszubowski (9-2, 2 KO, 1 Sub)

70,3 kg/155 lb: Sebastian Rajewski (11-6, 4 KO) vs Niklas Baeckstroem (11-3 1NC, 4 KO, 4 Sub)

93 kg/205 lb: Wojciech Janusz (10-7, 3 KO, 4 Sub) - Przemysław Dzwoniarek (3-1, 2 KO)

70,3 kg/155 lb: Łukasz Rajewski (11-6 1NC, 5 KO, 2 Sub) vs Donovan Desmae (14-8, 7 KO, 3 Sub)

70,3 kg/155 lb: Gracjan Szadziński (8-4, 6 KO) - TBA

77,1 kg/170 lb: Kacper Koziorzębski (7-4, 4 KO) vs Hubert Szymajda (9-4, 1 KO, 5 Sub)

61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn (5-2, 1 KO, 2 Sub) vs David Martinik (5-3, 2 KO, 2 Sub)

Redakcja