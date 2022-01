W sobotę do rywalizacji przystąpili już reprezentanci Rosji. Dzień wcześniej, na otwarcie mistrzostw, nie mogli wystąpić w żadnej konkurencji. Piątek był bowiem ostatnim dniem ich obowiązkowej kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną.

W biegu na 1500 metrów Kaczmarek, jedyna Polka w stawce, uzyskała czas 2.03,204 i zajęła 18. miejsce, przedostatnie. Do najlepszej Antoinette de Jong straciła 9,39 s.

Srebrny medal wywalczyła inna znana reprezentantka gospodarzy Ireen Wuest, wolniejsza od triumfatorki od 0,27 s, a brązowy - Włoszka Francesca Lollobrigida.

Na 5000 m mężczyzn nie było reprezentantów Polski. Najlepszy okazał się Holender Patrick Roest, przed swoim rodakiem Jorritem Bergsmą i Norwegiem Hallgeirem Engebratenem.

Sobota rozpoczęła się udanie dla biało-czerwonych. W pierwszej konkurencji tego dnia - sprinterskim wyścigu drużynowym - Marek Kania, Damian Żurek i Piotr Michalski zdobyli brązowy medal.

Biało-czerwoni uzyskali wynik 1.20,541. Szybsi byli Holendrzy - 1.19,712 oraz Norwegowie - 1.19,830.

- Moje marzenia nie odzwierciedlały tego, co się dzieje teraz. Wiadomo, marzyłem o kwalifikacji olimpijskiej, ale myślałem sobie, że skoro dostałem się teraz do kadry, to na igrzyska może pojadę za cztery lata. A teraz mam już kwalifikację do Pekinu, stałem na podium zawodów Pucharu Świata i teraz jeszcze mam brąz mistrzostw Europy – przyznał uradowany Kania, który jeszcze niedawno poświęcał się jeździe na rolkach, a nie na łyżwach.

Dzień wcześniej Polki sięgnęły w tej konkurencji po złoty medal, startując w składzie: Andżelika Wójcik, Kaja Ziomek i Karolina Bosiek.

W sobotniej rywalizacji na 500 m Wójcik była blisko podium, ale ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Zwyciężyła Holenderka Femke Kok.

- To, że jestem poza podium nie sprawi, że się załamię lub będę się gruntownie zastanawiać, co poszło nie tak. Ja to wiem i wiem, że jest to jeszcze do naprawy. W tym sezonie mocno poszłam do przodu, patrząc na wyniki i czasy, które miałam w zawodach Pucharu Świata czy choćby teraz w mistrzostwach Europy. Moja forma jest stabilna i to powinno cieszyć – przyznała Wójcik.

Niedziela będzie ostatnim dniem rywalizacji w Heerenveen.

AA, PAP