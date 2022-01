Jastrzębski Węgiel zmierzy się w Nysie ze Stalą w 15. kolejce PlusLigi. Niekwestionowanym faworytem tego starcia jest mistrz Polski, którzy w obecnym sezonie plasuje się na pozycji wicelidera. Czy potwierdzi swoją wyższość nad ostatnią drużyną w tabeli? Transmisja meczu Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

W sobotni wieczór dojdzie do starcia Dawida z Goliatem. Nie jest to przypadkowe porównanie, bowiem do Hali Nysa przyjadą aktualni mistrzowie Polski. Przed gospodarzami, których prowadzi Daniel Pliński nie lada wyzwanie. W dotychczasowych 14 meczach zgromadzili zaledwie sześć punktów, notując przy tym tylko jedno zwycięstwo nad beniaminkiem z Lublina.



Z kolei siatkarze Jastrzębskiego Węgla mają jasny cel, jakim jest zdobycie kompletu punktów. W obecnym sezonie ta sztuka udała im się jedenastokrotnie. Pod tym względem ulegają tylko liderom PlusLigi - Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Do triumfatorów Ligi Mistrzów tracą pięć punktów, natomiast taką samą przewagę zachowują nad rewelacją rozgrywek Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

W trwających rozgrywkach jastrzębianie mieli już okazję mierzyć się z drużyną Stali. Wówczas obyło się bez niespodzianki. Mistrzowie Polski pewnie wygrali na własnej hali 3:0. Czy podobnie będzie tym razem?



Transmisja meczu Stal Nysa - Jastrzębski Węgiel od godziny 20:30 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

