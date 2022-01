Najpierw Lewandowski odniósł się do nagrody, którą zdobył.

- Ta nagroda znaczy dla mnie bardzo wiele. Kiedy kibice wybierają, jest to coś wyjątkowego i doceniam to jeszcze bardziej. Gram dla kibiców. Dlatego staram się dostarczać tyle emocji. Spotkanie fanów na ulicy jest czymś wyjątkowym w obecnych czasach - powiedział piłkarz.

Lewandowski odniósł się również do odejścia z reprezentacji Polski Paulo Sousy.

- Mam nadzieję, że sytuacja nie wpłynie na nas negatywnie, a może wręcz odwrotnie. Zawsze mówię, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzień po otrzymaniu tej informacji zastanawiałem się, co możemy zrobić, żeby grać lepiej. Nie ma ludzi niezastąpionych. To co przeżyliśmy z Sousą to jedno, a jak wygląda ta cała sytuacja to drugie. Jeżeli ktoś podszedł do tego emocjonalnie, to mógł czuć się urażony. Nie chcę mówić, że zostaliśmy oszukani, ale byliśmy zszokowani - stwierdził.

W sobotę doszło do spotkania Cezarego Kuleszy z Fabio Cannavaro. Włoch jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska selekcjonera kadry. Napastnik Bayernu Monachium zabrał głos w tej sprawie.

- Dowiedziałem się o tym dopiero dzisiaj. Prezes Kulesza pewnie spotyka się z wieloma trenerami. Nic o tym nie wiedziałem. Nie muszę wszystkiego wiedzieć. Mam wystarczająco dużo na głowie. Są osoby, które podejmą decyzję. Cieszę się, że mają na to sporo czasu. Nie jesteśmy maszynami. Mamy codziennie problemy, którymi musimy stawiać czoła i tego nie pokazywać. To bywa trudne. Czasami nie traktują nas jak ludzi, a jak produkt. Mamy gorsze momenty i je przeżywamy. Jeżeli chodzi o trenera, to trzeba zaufać prezesowi. Ja jako kapitan kadry mam inne obowiązki. Muszę prowadzić drużynę na zielonej murawie - podsumował Lewandowski.

AA, Polsat Sport