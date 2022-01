Magiera: ZAKSA, czyli absolutna dominacja…

ZAKSA Kędzierzyn Koźle w ubiegłym roku wygrała rozgrywki Ligi Mistrzów i tym samym zrobiła coś niesamowitego! Zwycięstwo w Lidze Mistrzów nie wymaga żadnego komentarza. Myślę też, że nie ma co rozkładać na czynniki pierwsze finałowego meczu z Trentino, bo było to spotkanie z gatunku tych, które po prostu trzeba było wygrać. Ostatni mecz sezonu, w tym przypadku finałowe spotkanie Ligi Mistrzów miał to do siebie, że na koniec najważniejszy był tylko i wyłącznie wynik.

Jakość, intensywność, czy styl gry nie miała tu absolutnie żadnego znaczenia. ZAKSA miała zrobić wynik i ten wynik zrobiła. Wygrała mecz i wzniosła Puchar Europy, czyli zrobiła coś, co wcześniej udało się tylko Płomieniowi Milowice, uwaga – 43 lat wcześniej.

Tutaj przypomnijmy skład Płomienia, bo to z racji historii polskiej siatkówki ważne: Ryszard Bosek (był jednym z wręczających nagrodę siatkarzom ZAKS-y podczas sobotniej gali), Wiesław Gawłowski, Jerzy Malinowski, Leszek Molenda, Włodzimierz Sadalski, Jan Rogowicz, Krzysztof Kasprzyk, Waldemar Wspaniały, Wojciech Piątek, Waldemar Kmera i Wiesław Pawlik. W drodze do turnieju finałowego Płomień wyeliminował Panathinaikos Ateny i Federlazio Rzym. W finale w Bazylei sosnowiczanie ograli Boronkay Stambuł, Starlift Rijswijk oraz czechosłowacki Aero Odolena Voda (3:2).

Sukces Pomienia ciężko porównać do sukcesu ZAKS-y. Więcej, nie da się tego w żaden sposób zrobić. Dzisiaj siatkówka jest zupełnie innym sportem niż wtedy, zupełnie inny jest też system rozgrywek – dzisiaj zdecydowanie bardziej rozbudowany, a przez to trudniejszy niż wówczas.

ZAKSA po wygraniu turniejów eliminacyjnych w drodze do finału pokonała największe europejskie potęgi - Lube Cucine Civatanovą i Zenit Kazań. W finale w Weronie pokonała Trentino Volley, które może nie jest tak silne jak wtedy, kiedy trzy lata z rzędu wygrywało Ligę Mistrzów, ale wciąż jest zespołem, który ma jakość i potrafi się bić z najlepszymi na kontynencie.

Siatkarze ZAKS-y wygrywając Ligę Mistrzów zapisali się złotymi zgłoskami w historii polskiej siatkówki. Swoje karty znaleźli w niej Paweł Zatorski, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Krzysztof Rejno, Benjamin Toniutti, Piotr Łukasik, Adrian Staszewski, Bartłomiej Kluth, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, David Smith, Dominik Depowski, Rafał Prokopczuk, Mateusz Zawalski i Korneliusz Banach. Do tego oczywiście sztab z Nikolą Grbićem wspieranym przez Michała Chadałę i Adama Swaczynę oraz wszystkich pozostałych z prezesem klubu Sebastianem Świderskim na czele.

Wcześniej tylko dwóm polskim siatkarzom udało się wygrać Ligę Mistrzów. Mowa tutaj o Michale Winiarskim i Łukaszu Żygadle. Obaj triumfowali w barwach Trentino Volley w Pradze w 2009 roku. Żygadło wygrywał też Ligę Mistrzów w dwóch kolejnych sezonach. Podczas turnieju w Łodzi w 2010 roku był pierwszym rozgrywającym Trentino Volley. Do panteonu sław polskiej siatkówki wygrywających Champions League należy też Wilfredo Leon, dzisiaj reprezentant Polski, który w barwach Zenitu Kazań wygrywał Ligę Mistrzów cztery lata z rzędu - od 2015 do 2018 roku.

W najbliższą środę ZAKSA zagra w Gliwicach mecz Ligi Mistrzów z Lube Cucine Civitanowa. Będzie on znakomitą okazją, aby wspólnie z kibicami uczcić w najlepszy z możliwych sposobów tytuł Drużyny Roku.

Marek Magiera, Polsat Sport