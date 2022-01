Siatkarze PGE Skry znowu przeszli testy. Trzech z nich zakażonych koronawirusem

Bełchatowianie przeszli badania na obecność COVID-19 w niedzielę przed wylotem do Burgas na wtorkowy mecz 1/8 finału Pucharu CEV z Neftochimikiem (3:2).

W sześciu przypadkach wyniki testów RT-PCR dały niejednoznaczny wynik, co uniemożliwiło tym zawodnikom wyjazd do Bułgarii. Wrócili oni do Bełchatowa, pozostali w izolacji, a po dwóch dobach ponownie przeszli badanie.

"Po otrzymaniu wyników okazało się, że w trzech przypadkach wynik okazał się pozytywny i wszystkie z tych osób zostały poddane kwarantannie. Z uwagi na dobro osobiste, nie podajemy do publicznej wiadomości danych osób zakażonych. Jednocześnie przypominamy, że pozostali siatkarze oraz osoby ze sztabu, które poleciały do Bułgarii, miały wyniki negatywne" – poinformował w środę klub.

Poniżej prezentujemy komunikat dotyczący ponownych testów RT-PCR siatkarzy PGE Skry po powrocie do Bełchatowa.

O sytuacji powiadomiono organizatora rozgrywek ekstraklasy oraz wdrożono zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie.

Zakażeni koronawirusem siatkarze nie wezmą udziału w najbliższym wyjazdowym meczu PGE Skry ze Stalą Nysa, który został zaplanowany na sobotę (godz. 17.30).