Ruchy kadrowe w Śląsku Wrocław. Powrót napastnika i Pawłowski w rezerwach

Piasecki zaczął sezon w barwach Śląska i zdążył nawet zdobyć trzy gole – dwa w eliminacjach Ligi Konferencji i jednego w ekstraklasie. Napastnik przegrywał jednak rywalizację o miejsce w podstawowym składzie z Hiszpanem Erikiem Exposito i został wypożyczony do Stali Mielec, gdzie w 14 meczach strzelił trzy bramki. Klub z Podkarpacia miał opcję wykupienia zawodnika, ale z niej nie skorzystał i Śląsk postanowił ściągnąć go już zimą, a nie po sezonie.

Jak zapewniają włodarze wrocławskiego klubu, sprowadzenie Piaseckiego nie oznacza automatycznie, że odchodzi Exposito. - Były zapytania o Erika, ale nie dostaliśmy żadnej konkretnej oferty i na dzisiaj temat jego odejścia nie istnieje. W tej chwili Erik przebywa w Hiszpanii, gdzie przechodzi kwarantannę po pozytywnym wyniku na obecność COVID-19 i już na zgrupowaniu w Turcji ma dołączyć do drużyny – powiedział rzecznik klubu Jędrzej Rybak.

Z wrocławską ekipą nie trenuje też Pawłowski, ale z innego powodu. Decyzją pionu sportowego Śląska został odesłany do drugoligowych rezerw i nie poleci z pierwszym zespołem na zgrupowanie do Turcji.

Po przyjściu trenera Magiery w poprzednim sezonie i zmianie systemu ustawienia drużyny Pawłowski miał duże problemy z wywalczeniem sobie miejsca w podstawowym składzie. Jesienią sytuacja się nieco zmieniła, zdążył wystąpić w 16 meczach, w tym dziesięć razy w wyjściowym składzie, ale pod koniec roku ponownie znalazł się na marginesie.

Chociaż włodarze Śląska nie wykluczają, że Pawłowski powróci do pierwszej drużyny, wszystko wskazuje, że dni piłkarza we Wrocławiu są policzone. Piątkowy sparing z Wartą Śląsk rozegra na starym stadionie przy Oporowskiej i spotkanie będzie otwarte dla kibiców. Dzień później wrocławianie polecą na zgrupowanie do Turcji, gdzie mają rozegrać jeszcze cztery mecze kontrolne.

Do Polski ekipa trenera Magiery wróci 27 stycznia, a pierwszy mecz o ligowe punkty rozegra 5 lutego na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Po rundzie jesiennej wrocławianie w ligowej tabeli zajmują 10. miejsce.