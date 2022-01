PlusLiga: Przełamanie Cuprum Lubin

Spotkanie rozpoczęło się po myśli gospodarzy, którzy wypracowali sobie przewagę (7:4, 13:10). W środkowej części seta gdańszczanie popisali się serią czterech wygranych akcji (13:14) i przejęli inicjatywę. Kolejna seria od 15:16 do 15:22, przy zagrywkach Karola Urbanowicza, właściwie rozstrzygnęła seta. As serwisowy Bartłomieja Lipińskiego ustalił wynik na 18:25.

Siatkarze Trefla wygrali więc pierwszą partię i... tu właściwie kończą się dobre wiadomości dla kibiców gdańskiego klubu. W kolejnej części meczu gospodarze znów zaliczyli mocne otwarcie (10:4), tym razem jednak nie pozwolili rywalom dojść do głosu. Mieli co prawda chwilę słabości, gdy poszła seria Trefla od 16:9 do 16:14, utrzymali jednak przewagę i rozstrzygnęli końcówkę na swoją korzyść. Dobrze prezentowali się w ataku i właśnie atak w wykonaniu Remigiusza Kapicy zamknął seta (25:20).

W trzeciej odsłonie podobnie – na początku siatkarze Trefla tylko statystowali (5:1, 10:3). Później zabrali się do roboty, zmniejszyli punktowy dystans (13:11, 14:13), lubinianie zdołali jednak obronić przewagę. Błąd rywali w polu serwisowym dał im brakujący punkt (25:22).

Czwarta partia również toczyła się przy przewadze Cuprum. Przy stanie 15:11 mogło wydawać się, że lubinianie pewnie wygrają. Rywale nie rezygnowali jednak, znów złapali kontakt (18:17) i niemal do końca mieli szansę na przedłużenie meczu (22:20). Błąd w ataku i blok gospodarzy zmieniły sytuację (24:20). W ostatniej akcji meczu skutecznym atakiem popisał się Wojciech Ferens (25:21).

Najwięcej punktów: Marcin Waliński (21), Remigiusz Kapica (19), Wojciech Ferens (15) – Cuprum; Bartłomiej Lipiński (14), Kewin Sasak (12), Mateusz Mika (11), Karol Urbanowicz (10) – Trefl. MVP: Marcin Waliński (18/36 = 50% skuteczności w ataku + 2 asy serwisowe + 1 blok).

Siatkarze Cuprum przełamali się po serii czterech porażek i wygrywając 3:1 starcie drużyn z dolnej strefy tabeli, wyprzedzili rywali o dwa punkty. Ekipę Trefla pogrążyły fatalne początki setów, po których musieli odrabiać straty. W Lubinie ponieśli czwartą ligową porażkę z rzędu.

Cuprum Lubin – Trefl Gdańsk 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21)

Cuprum: Wojciech Ferens, Florian Krage, Remigiusz Kapica, Marcin Waliński, Dawid Gunia, Masahiro Sekita – Kamil Szymura (libero) oraz Kamil Maruszczyk, Michał Gierżot, Jędrzej Kaźmierczak. Trener: Paweł Rusek.

Trefl: Karol Urbanowicz, Kewin Sasak, Bartłomiej Lipiński, Bartłomiej Mordyl, Lukas Kampa, Mateusz Mika – Maciej Olenderek (libero) oraz Mariusz Wlazły, Łukasz Kozub, Moritz Reichert, Patryk Łaba. Trener: Michał Winiarski.

Terminarz i plan transmisji meczów 16. kolejki PlusLigi: 2022-01-14: Cuprum Lubin – Trefl Gdańsk 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21)

2022-01-15: Indykpol AZS Olsztyn – MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-15: Stal Nysa – PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-15: LUK Lublin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-16: GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport) Mecz Cerrad Enea Czarni Radom – Asseco Resovia - zaplanowany na piątek 14 stycznia, został przełożony Mecz Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa - zaplanowany na niedzielę 16 stycznia, został przełożony. Mecz awansem z 18. kolejki: 2022-01-16: Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport). WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport