Georg Grozer dumny ze swojej córki! Została MVP siatkarskiego turnieju

Leana Grozer urodziła się w 2007 roku. W kwietniu skończy dopiero 15 lat, ale już występuje w reprezentacji Niemiec U–17. Jest jedną z dwóch córek słynnego Georga Grozera – pochodzącego z Węgier reprezentanta Niemiec, w przeszłości siatkarza m.in. Asseco Resovii (2010–12) i klubów rosyjskich (Biełogorje Biełgorod, Lokomotiw Nowosybirsk, Zenit Petersburg), a obecnie zawodnika Vero Volley Monza.

Warto zaznaczyć, że tradycje siatkarskie są w tej rodzinie bardzo duże. Siatkówkę uprawiał ojciec Georga – György Grozer, gra w nią również jego młodsze rodzeństwo – siostra Dora i brat Tim (obecnie zawodnik Chemeko-System Gwardia Wrocław z Tauron 1. Ligi).





Na siatkarskie parkiety wkracza właśnie trzecie pokolenie Grozerów. Leana zagrała w mistrzostwach Europy Zachodniej (WEVZA) w Herentals w Belgii. Były to jednocześnie eliminacje do mistrzostw Europy U–17. Niemki wygrały trzy mecze (3:0 z Belgią, 3:0 z Portugalią, 3:2 z Hiszpanią), dwa przegrały (0:3 z Włochami, 0:3 z Holandią) i zajęły trzecie miejsce. Bezpośredni awans do finałów ME wywalczyły Włoszki, a reprezentacja Niemiec kolejną szansę będzie miała podczas turnieju w kwietniu.

Mimo tego, to Leana Grozer została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. W pięciu meczach wywalczyła 83 punkty (średnia 4,88 na set). Sukcesami córki Georg Grozer pochwalił się w mediach społecznościowych.

"Jestem bardzo dumny z ciebie Leana i twojego pierwszego międzynarodowego MVP" – napisał słynny siatkarz na Instagramie.

