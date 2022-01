Liga Mistrzów: "Wykonaliśmy zadanie w stu procentach"

Mistrzowie Polski po trzech meczach liderują grupie A bez straty seta.

- Wiedzieliśmy, jakie problemy miał zespół z Friedrichshafen - 10 dni kwarantanny, tylko dwa na treningi. Byliśmy przygotowani na to, że rywale nie będą w formie. Chcieliśmy zakończyć mecz jak najszybciej, jak najmniejszym nakładem zdrowia i wysiłku. Udało się, było też kilka zmian, więc każdy mógł się pojawić na boisku - dodał środkowy.

ZOBACZ TAKŻE: Terminarz i plan transmisji meczów 16. kolejki PlusLigi

Mistrzowie Polski wygrali w czwartek dziesiąty z rzędu mecz do zera, wliczając w to rozgrywki ekstraklasy, Pucharu Polski i Ligi Mistrzów.

- Każda seria się kiedyś kończy, oby nasza trwała jak najdłużej. Nie myślimy o tym. O tym starciu musimy zapomnieć, bo przed nami maraton trudnych spotkań. Najważniejsze, by grać w miarę stabilnie, wywierać presję na przeciwniku i do każdego meczu podchodzić, jak do walki o wszystko - podsumował Wiśniewski, który w czwartkowym meczu "gnębił" rywali bardzo trudną zagrywką.

Rozgrywający jastrzębian Benjamin Toniutti przyznał, że rozegrał wraz z kolegami dobry mecz.

- Wracamy zadowoleni, z trzema punktami. Pokazaliśmy naszą siłę, zagraliśmy szybki mecz. Jesteśmy w dobrym momencie, gramy fajną siatkówkę. Musimy kontynuować naszą pracę, bo czekają nas ciężkie spotkania - stwierdził Francuz.

Drużyna trenera Andrei Gardiniego wcześniej w grupie wygrała bez straty seta z bułgarskim Hebarem Pazardżik i belgijskim Knack Roeselare.

Kolejne spotkanie w LM mistrzowie Polski rozegrają 25 stycznia u siebie z Knack Roeselare.

MC, PAP