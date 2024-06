Wielki mecz reprezentacji siatkarek! Faworytki jadą do domu, Polki zagrają o medale

Polki efektownie rozpoczęły to spotkanie (3:0), ale rywalki błyskawicznie odrobiły straty (4:4). Polskie siatkarki znów uzyskały przewagę (9:7, 12:9), w odpowiedzi poszła punktowa seria rywalek (12:15). Tym razem to Polki musiały odrabiać straty (15:15), końcówka seta należała jednak do skuteczniejszych w ataku Turczynek, które wykorzystały też problemy reprezentacji Polski w przyjęciu. Melissa Vargas dała popis w polu serwisowym (18:23), skończyła też ostatnią akcję tej partii (20:25).

Na początku drugiej odsłony minimalną przewagę uzyskała Turcja, ale Polki wyrównały (9:9) i przejęły inicjatywę. Mocną bronią była zagrywka – asami popisały się Joanna Wolosz, a później Agnieszka Korneluk (12:11), Magdalena Stysiak (14:13) i Martyna Lukasik (18:14). Polskie siatkarki odskoczyły na pięć oczek, ale w rywalki ruszyły do odrabiania strat i w końcówce złapały kontakt (23:22). Dwa punktowe bloki rozstrzygnęły tę partię na korzyść Polski (25:22).

Set numer trzy to dobre otwarcie Polek (3:0, 6:3). Przeciwniczki odrobiły straty, ale środkowa część seta znów należała do skutecznej w ofensywie ekipy Stefano Lavariniego (12:9, 19:15). Turczynki znów goniły wynik, ale tym razem w końcówce polskie siatkarki spokojnie utrzymały przewagę. Punktowy blok dał piłkę setową, a po chwili Martyna Czyrniańska posłała asa serwisowego (25:20).

Polskie siatkarki nerwowo zaczęły czwartą partię (1:4). Środkowa część seta to walka punkt za punkt przy przewadze reprezentacji Turcji (10:13, 12:16). Siatkarki trenera Daniele Santarellego złapały właściwy rytm, grały skutecznie i bardzo pewnie wygrały końcówkę. Asy serwisowe dołożyły Melissa Vargas (15:21) i Ebrar Karakurt (16:24). Polki obroniły się w trzech akcjach, ale przegrały tę część meczu 19:25.

Ćwierćfinał Ligi Narodów 2024 miał się więc rozstrzygnąć w tie-breaku. Pierwsze akcje padły łupem Turczynek, ale po dwóch efektownych blokach Agnieszki Korneluk to Polki prowadziły 4:3. Punktowa seria polskich siatkarek przy zagrywkach Martyny Czyrniańskiej trwała nadal (7:3). Przy zmianie stron miały trzy oczka zaliczki po ataku Korneluk (8:5). W końcówce reprezentacja Polski utrzymywała przewagę, a po bloku Magdaleny Jurczyk odskoczyły na pięć punktów (12:7). Rywalki zerwały się do walki i po trzech atakach Melissy Vargas zmniejszyły różnicę (12:11). Jej serię przerwała Malwina Smarzek, a po chwili Czyrniańska wywalczyła piłkę meczową. Autowy atak rywalek w kolejnej akcji przypieczętował zwycięstwo i awans Polek (15:11).

Najwięcej punktów: Magdalena Stysiak (17), Martyna Łukasik (14), Martyna Czyrniańska (14), Agnieszka Korneluk (13) – Polska; Melissa Vargas (39), Ebrar Karakurt (14) – Turcja.

Polskie siatkarki w sobotnim półfinale zmierzą się z Włoszkami. W drugim meczu o finał zagrają Brazylia i Japonia, czyli grupowe rywalki Polek w turnieju olimpijskim.

Polska – Turcja 3:2 (20:25, 25:22, 25:20, 19:25, 15:11)

Polska: Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik, Joanna Wołosz, Natalia Mędrzyk, Magdalena Jurczyk – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Katarzyna Wenerska, Malwina Smarzek, Martyna Czyrniańska, Justyna Łysiak. Trener: Stefano Lavarini.

Turcja: Cansu Ozbay, Melissa Vargas, Derya Cebecioglu, Eda Erdem, Asli Kalac, Ebrar Karakurt – Gizem Orge (libero) oraz Elif Sahin, Ayca Aykac, Tugba Ivegin. Trener: Daniele Santarelli.

Sędziowie: Karina Noemi Rene (Argentyna) – Kang Joo-Hee (Korea Południowa).

WYNIKI LIGI NARODÓW SIATKAREK 2024