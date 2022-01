Zbigniew Bartman znalazł nowy klub!

Polska Energia Sosnowiec (2004–05), Blu Volley Werona (2005–07), Halkbank (2007–08), AZS Częstochowa (2008–09), Gazprom-Jugra Surgut (2009), Prisma Volley (2009–10), AZS Politechnika Warszawska (2010–11), Jastrzębski Węgiel (2011–12), Asseco Resovia (2012–13), Pallavolo Modena (2013–14), Jastrzębski Węgiel (2014–15), Sichuan Chengdu (2015–16), Stade Poitevin Poitiers (2016), Ar-Rajjan SC (2016), Galatasaray (2016–17), UPCN San Juan Voley (2017–19), Asseco Resovia (2019–20), Stal Nysa (2020), Al-Nasr Dubaj (2021) i AL Hilal to kluby, w których występował dotychczas Bartman.

Po nieudanym powrocie do PlusLigi, przygodzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przeprowadzce do Arabii Saudyjskiej, którą ogłoszono w lipcu, tym razem doświadczony siatkarz zdecydował się na powrót do Turcji. Grał przed laty w klubach z Ankary i Stambułu, teraz wystąpi w Hekimoglu GCT Bursa – ekipie z zaplecza tureckiej ekstraklasy. Drużyna zajmuje drugie miejsce w swojej grupie i liczy się w walce o awans.





