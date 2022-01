BBTS Bielsko-Biała – BKS Visła Proline Bydgoszcz. Transmisja i stream online

W spotkaniu 18. kolejki Tauron 1. Ligi siatkarzy BBTS podejmie we własnej hali BKS Visłę Proline. Będzie to hitowe starcie zaplecza PlusLigi, lider zmierzy się bowiem z trzecią drużyną w tabeli. Transmisja meczu BBTS Bielsko-Biała – BKS Visła Proline Bydgoszcz na Polsatsport.pl i Polsat Box Go.