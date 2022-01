Przed nami kolejne siatkarskie emocje! Już w sobotę 15 stycznia zobaczymy aż trzy spotkania, które mogą być kluczowe dla układu tabeli przed fazą play-offów. Jako pierwsi na boisko w Iławie wyjdą siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn i Ślepska Malow Suwałki. Obie drużyny nie mają dobrej passy w ostatnich spotkaniach - olsztynianie przegrali pięć meczów z rzędu, z kolei zawodnicy z mroźnych Suwałk przegrali dwa ostatnie spotkania i zajmują dopiero przedostatnie miejsce w tabeli PlusLigi. Pewne jest to, że jeden z zespołów przełamie się w sobotę. Który? O tym trzeba przekonać się już na żywo. Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Ślepsk Malow Suwałki o godz. 14:45 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.



O godz. 17:30 rozpocznie się spotkanie Stali Nysa i PGE Skry Bełchatów. Oba zespoły przeżywają swoje kryzysy, ale przyczyny są odmienne i w przypadku Stali zniżka formy zaczyna przybierać niepokojące rozmiary. Bełchatowianie nie mają dostępnej całej kadry meczowej z powodu zakażeń koronawirusem, a z gry wypadło ostatnio dwóch rozgrywających. Godnie zastąpił ich wychowanek klubu - Szymon Ostrowski, co wystarczyło na Neftohimik Burgas (3:2 w Pucharze CEV), ale nie ujmując nic poziomowi bułgarskiej siatkówki, dopiero mecz ze Stalą będzie próbą dla młodego rozgrywającego, jeśli do tego czasu nie wykurował się nikt z dwójki Łomacz - Mitić. Stal z kolei ma problem przede wszystkim z punktowaniem, a od niedawna musi sobie radzić już bez Nikołaja Penczewa, który zamienił Nysę na Cannes. Tutaj także, mimo oczywistego faworyta jakim będzie Skra, może być ciekawie, więc warto zasiąść przed telewizorem i zobaczyć to na własne oczy. Transmisja meczu Stal Nysa - PGE Skra Bełchatów o godz. 17:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.



Ostatni mecz tego dnia to starcie beniaminka z niepokonanym w tym sezonie wicemistrzem kraju. Mowa tu o meczu LUK Lublin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Tutaj faworyt może być tylko jeden, co nie oznacza że LUK zwiesi głowę i wyjdzie na boisko tylko po "najniższy wymiar kary". Lublinianie sprawili już niespodzianki zespołom Asseco Resovii Rzeszów i PGE Skrze Bełchatów, pokonując faworytów do medalu i przede wszystkim podchodząc do tych spotkań bez kompleksów. Dodatkowo, niedawno ZAKSA przerwała swoją imponującą serię przegrywając po pięciosetowym boju z Lube Cucine Civitanovą. W tym roku tej piekielnie trudnej sztuki pokonania triumfatora Ligi Mistrzów dokonał tylko włoski zespół i Jastrzębski Węgiel. Czy LUK dołączy do tego zacnego grona, a może ZAKSA po prostu wykona kolejny krok w drodze po play-offy? Transmisja meczu LUK Lublin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle o godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.



Terminarz i plan transmisji sobotnich meczów 16. kolejki PlusLigi:



Indykpol AZS Olsztyn – MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport, Polsat Box Go)



Stal Nysa – PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport, Polsat Box Go)



LUK Lublin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport, Polsat Box Go)

PI, Polsat Sport