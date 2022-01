W walce wieczoru gali KSW 66 Marian Ziółkowski (24-8-1 1NC, 6 KO, 13 Sub) pokonał jednogłośną decyzją sędziów Borysa Mańkowskiego (22-9-1, 3 KO, 8 Sub) i obronił tytuł mistrzowski w kategorii lekkiej. Werdykt wzbudził jednak niemałe kontrowersje. Pojawiło się wiele opinii, że to "Diabeł Tasmański" powinien zwyciężyć na kartach punktowych. Swoje niezadowolenie wyraził także Mateusz Gamrot (20-1, 7 KO, 5 SUB).