Przed polskimi łyżwiarzami już tylko kilka treningów w Niemczech, przed wylotem do Pekinu. W przypadku Topolskiej lata ciężkiej pracy i mnóstwo wysiłku mogą pójść jednak na marne. Reprezentantka Polski doznała bardzo poważnego upadku podczas zawodów testowych w Draźnie i trafiła do szpitala.

Efektem całego zdarzenia mogą być złamane żebra. Taką informację na Twitterze podał dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Gabriela Topolska - podstawowa zawodniczka sztafety kobiet w short tracku - przebywa w szpitalu w Dreźnie po upadku, który wydarzył się podczas zawodów testowych. Diagnoza na dziś - złamane dwa żebra. Najprawdopodobniej najbliższe cztery dni spędzi w szpitalu! 😢🤞🙏 — Konrad Niedzwiedzki (@k_niedzwiedzki) January 15, 2022

To bardzo zła informacja zarówno dla zawodniczki, jak i dla kibiców. 20-latka ma za sobą bardzo udany sezon. Regularnie występowała w zawodach Pucharu Świata. Dołożyła również cegiełkę do awansu sztafety, która nie bez trudu wywalczyła bilety do Pekinu.

CM, Polsat Sport