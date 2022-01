Koszykarki VBW Arki Gdynia po koronawirusowej pauzie wracają do gry i w najbliższym tygodniu rozegrają dwa mecze w Eurolidze - w środę podejmą francuski Basket Landes, a w sobotę w zaległym spotkaniu 11. kolejki zmierzą się we Włoszech z Famila Schio.

Arka, prowadzona obecnie przez trenerkę Jelenę Skerovic, ma bilans 2-8, a Francuzki o jedną wygraną więcej. W minionym tygodniu nie odbył się z powodu zakażeń koronawirusem żaden mecz w grupie B. Włoszki z bilansem 6-4 zajmują czwartą lokatę w tabeli. Mecz z ekipą z Włoch stanął jednak pod znakiem zapytania po tym, jak został przełożony środowy pojedynek tej drużyny z Fenerbahce Stambuł w 12. kolejce.

W minionym tygodniu, podobnie jak gdynianki, pauzowały z tego samego powodu koszykarki Pszczółki Polski Cukier AZS Lublin i nie rozegrały pierwszego meczu w 1/8 finału Pucharu Europy z francuskim Villeneuve d'Ascq Lille Metropole. Mecz numer dwa powinien sie odbyć według harmonogramu FIBA w czwartek, zaś termin spotkania w Lublinie nadal nie jest ustalony.

Na czwartkowy rewanż do Rosji w 1/8 finału PE wybiera się natomiast wicemistrz Polski BC Polkowice. Koszykarki trenera Karola Kowalewskiego sprawiły sensację w pierwszym meczu pokonując drużynę występującą przez kilka sezonów w Eurolidze - Nadieżdą Orenburg 75:72. Koszykarki z Rosji są jednak nadal faworytem w tej parze.

W pierwszej fazie play off polkowiczanki były lepsze od Kangoeroes Basket Mechelen, a koszykarki z Lublina wyeliminowały francuski Tarbes GB.

Do rywalizacji w Pucharze Europy wracają zawodnicy Śląska Wrocław, którzy także pauzowali w minionym tygodniu z powodu zakażeń. We wtorek zmierzą się na Litwie w 10. kolejce z Lietkabelis Poniewież. Rywal ma bilans 4-5 i zajmuje szóstą lokatę w grupie A. Na inaugurację rozgrywek wojskowi przegrali z tym zespołem we Wrocławiu 59:70. Śląsk wygrał dotychczas jedno z ośmiu spotkań. Jego zaległy mecz wyjazdowy z 9. kolejki z MoraBanc Andora został przeniesiony na 15 lutego.

Koszykarze Legii Warszawa nietypowo, bo w niedzielę, rozegrają zaległy pojedynek 3. kolejki drugiego etapu Pucharu Europy FIBA - zmierzą się w Niemczech z medi Bayreuth. Rywal nie wygrał jeszcze w tej fazie, a Legia ma bilans 1-1 (gr. I). Trefl Sopot (także 1-1) spotkanie z tej kolejki z liderem grupy K rumuńską Oradeą (2-0) na własnym parkiecie przełożył na 5 lutego. Powodem zmiany terminów spotkań były zakażenia koronawirusem w polskich ekipach.

Także w niedzielę Zastal Enea BC Zielona Góra powinien zagrać we własnej hali z Uniksem Kazań w swoim 11. spotkaniu w lidze VTB. Na razie bilans wicemistrza Polski w otwartych rozgrywkach ligi rosyjskiej nie jest imponujący - jedna wygrana w dziesięciu meczach. Uniks to lider tabeli z bilansem 9-2. Zastal ma jeszcze do rozegrania zaległe (z powodu zakażeń) spotkanie z Jenisejem Krasnojarsk.

Program meczów polskich drużyn w europejskich pucharach: wtorek, 18 stycznia Puchar Europy koszykarzy, 11. kolejka Lietkabelis Poniewież - Śląsk Wrocław (gr. A, godz. 18.00) środa, 19 stycznia Euroliga koszykarek, 12. kolejka VBW Arka Gdynia - Basket Landes (gr. B, godz. 18.00) czwartek, 20 stycznia Puchar Europy koszykarek, 1/8 finału, 2. mecze Nadieżda Orenburg - BC Polkowice (godz. 15.00) Villeneuve d'Ascq LM - Pszczółka Polski Cukier AZS Lublin (godz. 20.00) sobota, 22 stycznia Euroliga koszykarek, zaległa 11. kolejka Famila Schio - VBW Arka Gdynia (gr. B, godz. 19.30) niedziela, 23 stycznia Puchar Europy FIBA koszykarzy, zaległa 3. kolejka drugiego etapu medi Batreuth - Legia Warszawa (gr. I, godz. 18.00) Liga VTB koszykarzy Zastal Enea BC Zielona Góra - Uniks Kazań (godz. 19.00)

MS, PAP