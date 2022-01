Australian Open: Magda Linette - Daria Kasatkina. Relacja i wynik na żywo

W czwartek polskich fanów tenisa czekają wielkie emocje związane z występami biało-czerwonych w Australian Open. O awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju w Melbourne powalczą Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak.

Około godz. 4 powinien się rozpocząć pojedynek z udziałem Linette. Zajmującą 53. miejsce w rankingu WTA tenisistkę czeka konfrontacja z rozstawioną z numerem 25. Darią Kasatkiną i będzie to drugi z czwartkowych meczów na korcie nr 3.

Wracająca do obsady turnieju po rocznej przerwie (operacja kolana) poznanianka zaczęła od wygranej z Łotyszką Anastasiją Sevastovą (71. WTA) 6:4, 7:5. Dzięki temu po raz pierwszy od 2018 roku przeszła w Melbourne pierwszą rundę. Cztery lata temu zatrzymała się na trzeciej fazie rywalizacji, do której dostała się właśnie po zwycięstwie nad młodszą o pięć lat Rosjanką.

Łącznie zmierzyły się trzykrotnie - w poprzednim sezonie 24-letnia Kasatkina wygrała ćwierćfinał zawodów WTA w San Jose, a Polka walkę o "czwórkę" w Cleveland.

Rosjanka to ćwierćfinalistka French Open i Wimbledonu z 2018 roku, a w Australian Open tylko raz dotarła do trzeciej rundy (2016). Linette wciąż czeka na pierwszy w karierze awans do 1/8 finału w Wielkim Szlemie.

Poznanianka w czwartek zaprezentuje się później jeszcze raz - rozpocznie rywalizację w deblu, do którego zgłosiła się z Amerykanką Bernardą Perą.

Tego samego dnia - poza Linette - udział w deblowej rywalizacji zainauguruje jeszcze dwoje Polaków. Zarówno Alicja Rosolska, jak i Jan Zieliński zagrają z zagranicznymi partnerami.

KG, PAP