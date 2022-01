Australian Open: Magda Linette z awansem do 2. rundy debla

Magda Linette i amerykańska tenisistka Bernarda Pera awansowały do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Na otwarcie pokonały w Melbourne Dunkę Clarę Tauson i Belgijkę Alison Van Uytvanck 6:2, 2:6, 6:0.

Wszystkie cztery zawodniczki zgłosiły się również do singla w tej imprezie. Jako jedyna do trzeciej rundy przeszła Tauson, a pozostałe odpadły w drugiej. Linette swoje spotkanie rozegrała kilka godzin przed przystąpieniem do debla - uległa rozstawionej z numerem 25. Rosjance Darii Kasatkinie 2:6, 3:6.

O awans do 1/8 finału poznanianka i Pera powalczą z rozstawionymi z "czwórką" Samanthą Stosur i Shuai Zhang. Australijsko-chiński duet razem wywalczył dwa tytuły wielkoszlemowe - w poprzednim sezonie w US Open i w 2019 roku w Melbourne.

Do drugiej rundy w deblu awansowała także Alicja Rosolska. Mecze otwarcia w tej konkurencji przegrali zaś Katarzyna Piter i debiutujący w zmaganiach wielkoszlemowych Jan Zieliński.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet:

Magda Linette, Bernarda Pera (Polska, USA) - Clara Tauson, Alison Van Uytvanck (Dania, Belgia) 6:2, 2:6, 6:0.

psl, PAP