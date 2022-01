Jerzy Engel: Nawałka był projektem Bońka. Kulesza chce się od tego odciąć

Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? To obecnie najważniejsze pytanie w krajowym futbolu. Kandydatów jest co najmniej kilku, chociaż długo wydawało się, że pewniakiem do tej posady jest Adam Nawałka.

Marcin Feddek: Czy w ogóle mamy czas, aby zwlekać z wyborem selekcjonera reprezentacji Polski?

Jerzy Engel: Nie ma czasu. To jest nieznajomość tematu, jeżeli ktoś odwleka decyzję i myśli, że trener zacznie pracę na cztery dni przed meczem, bo wtedy piłkarze będą się zjeżdżać. Jeżeli tak myśli, to znaczy, że zupełnie nie rozumie specyfiki pracy selekcjonera. Dzisiaj trzeba jeździć do piłkarzy, być z nimi w codziennym kontakcie. Oni oczywiście dzisiaj myślą o swoich sprawach klubowych, bo nie wszyscy mają miejsce w zespole. Jedni zmieniają kluby, jeszcze inni szlifują formę. Trzeba im przypominać, że będzie taka marcowa data, która będzie zaznaczona w czerwonych kółeczku w kalendarzu i o tej dacie trzeba już z nimi rozmawiać.

W takim razie w co gra prezes Kulesza? Właściwie namaszczony został już trener Nawałka. Teraz słyszymy o innych kandydatach.

To nie jest gra. To znaczy, że prezes nie ma pewności, co do kandydata. Gdyby miał pewność, to dawno już by go ogłosił. Prezes Kulesza chce mieć swój własny projekt autorski, a Adam Nawałka był projektem jego poprzednika - Zbigniewa Bońka. I widać, że chce się od tego odciąć. Może to jest ten moment, że poszukuje najlepszego rozwiązanie. Takiego, w które sam uwierzy, bo to przede wszystkim prezes musi uwierzyć w selekcjonera, jako że będą współpracować przy reprezentacji. Nie oszukujmy się, jeśli chodzi o PZPN, ocenia się go tylko przez pryzmat wyników pierwszej reprezentacji.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

KN, Polsat Sport