Przypomnijmy - 29 grudnia 2021 roku PZPN ogłosił rozwiązanie kontraktu z Paulo Sousą, który postanowił kontynuować swoją trenerską karierę w brazylijskim Flamengo. O tym, że Portugalczyk chce odejść z reprezentacji Polski mówiło się już od kilku dni wcześniej, więc kibice spodziewali się, że poznamy nazwisko nowego selekcjonera w okolicach połowy stycznia. Tak się jednak nie stało.

O tym, dlaczego procedura wyboru nowego selekcjonera trwa już wiele tygodni, Kulesza powiedział w rozmowie z Piotrem Koźmińskim na łamach portalu sportowefakty.wp.pl.



- Negocjacje i rozmowy z kandydatami to złożony proces. Do ustalenia jest wiele szczegółów. Rozmowy obejmują wiele tematów, dotyczących umowy zarówno z samym trenerem, jak i kształtu jego sztabu. To dla mnie niezwykle istotne - wybieramy nie tylko selekcjonera, ale całą grupę osób, która będzie pracować z naszymi piłkarzami - przyznał były szef Jagiellonii Białystok.



Kulesza na łamach sportowefakty.wp.pl zdradził także termin ogłoszenia nowego selekcjonera. Jak się okazało, będzie to 31. dzień stycznia tego roku.

- Nowy selekcjoner reprezentacji Polski zostanie przedstawiony 31 stycznia na PGE Narodowym w Warszawie. Proszę kibiców i media o jeszcze chwilę cierpliwości, choć wiem, jakie olbrzymie emocje wzbudza ten temat. Prowadzimy ostatnie negocjacje, jest ścisłe grono kandydatów - przekazał Kulesza.



Wciąż nie wiadomo jednak, kto będzie następcą Sousy. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że powrót do kadry Adama Nawałki jest niemal przesądzony. Na tę chwilę wygląda jednak na to, że Kulesza skłania się bardziej ku zagranicznej opcji. Pod koniec stycznia przekonamy się, na którym wariancie ostatecznie stanęło.

BS, Polsat Sport