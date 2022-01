Pomocnik Miłosz Szczepański występujący ostatnio w Lechii Gdańsk został wypożyczony do Warty Poznań do końca sezonu - poinformował klub ze stolicy Wielkopolski. 23-letni piłkarz w środę wieczorem dołączył do nowej drużyny przebywającej na zgrupowaniu w Turcji.

Szczepański jest wychowankiem Dunajca Nowy Sącz, z którego w wieku 15 lat trafił do Legii Warszawa. Grał w jej barwach w zespołach juniorskich i drużynie rezerw. W pierwszym zespole zaliczył tylko kilkunastominutowy epizod w Pucharze Polski, w sezonie, gdy stołeczny klub sięgnął po to trofeum w 2018 roku.

W połowie sezonu 2017/18 Miłosz Szczepański odszedł do Rakowa Częstochowa, w którym podstawowym zawodnikiem, gdy zespół wywalczył awans do ekstraklasy. Po przerwie związanej z kontuzją kolana, piłkarz latem ubiegłego roku trafił do Lechii Gdańsk. Wystąpił jednak tylko w dwóch meczach - w jednym ligowym i jednym pucharowym.

- Liczymy na to, że Miłosz pomoże Warcie utrzymać się w ekstraklasie. Sam zawodnik chce się z kolei odbudować po tym, jak nie grał ostatnio, a Lechia Gdańsk liczy na to, że po dobrej rundzie piłkarz wróci gotowy do gry w nowym sezonie - powiedział dyrektor sportowy poznańskiego klubu Radosław Mozyrko.

Szczepański to już czwarty nowy piłkarz pozyskany przez Wartę w zimowym okienku transferowym. Wcześniej z poznańskim klubem związali się Fin Niilo Maenpaa, Daniel Szelągowski i Kajetan Szmyt (powrót z wypożyczenia).

AA, PAP